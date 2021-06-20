الأرصاد تكشف متوسط درجات الحرارة المتوقعة خلال فصل الصيف: يبدأ غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس ومتوسط درجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة على البلاد، خلال فصل الصيف، في بيان صادر عنها منذ قليل، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الصيف جغرافيا، غدا الإثنين الموافق 21 يونيو، ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة، على أن ينتهي الأربعاء الموافق 22 سبتمبر.

وأضافت الهيئة، أن فصل الصيف يعتبر أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا ارتفاع الرطوبة النسبية، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

كما أشارت الهيئة إلى أنه أحيانا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتل هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على انخفاض درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف.

درجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال فصل الصيف

إرشادات للمواطنين خلال فصل الصيف

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين خلال فصل الصيف، جاءت كالتالي:

ـ عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر وحتى الخامسة عصرا، وهي الفترة التي يتم فيها تسجيل أعلى درجة الحرارة على مدار اليوم.

ـ ارتداء غطاء واقٍ للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس، تجنبا للإصابة بدرجات الشمس.

ـ عدم التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.

ـ ارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة، القطنية، وتجنب الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية.

ـ الإكثار من تناول المياه، والسوائل على مدار اليوم.

ـ متابعة النشرات الجوية، الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.