ورشة عمل بالإسكندرية عن صيد السلاحف البحرية والكائنات البحرية الكبرى

تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة، وبإشراف الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية؛ نظمت إدارة المصايد بالهيئة العامة لتنمية الثروة، ورشة عمل، بمحافظة الإسكندرية، عن «رصد الصيد العرضي للسلاحف البحرية والكائنات البحرية الكبرى بالبحر المتوسط».

واستهدفت ورشة العمل، العاملين بمناطق الإسكندرية ورشيد والبرلس وحضرها مسؤولو المصايد بالهيئة والمنطقة الغربية بالإسكندرية، ومجموعة من الباحثين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وطلاب كلية الثروة السمكية بكفر الشيخ.

وأكد المهندس عاطف مجاهد، مدير إدارة المصايد بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أن ورشة العمل تهدف إلى فهم الصيد العرضي للكائنات البحرية المهددة بالانقراض على مستوى البحر المتوسط في محيط المياه الإقليمية المصرية، وتعزيز قدرات الصيادين في التعامل مع هذه الأنواع، ومحاولة الوصول لبعض الحلول للحد منه.

وأشار إلى أنه قد تم خلال ورشة العمل استعراض حرف الصيد المستهدفة لتنفيذ الدراسة والأصناف البحرية المستهدفة (السلاحف البحرية- الحوتيات– الأسماك الغضروفية) وشرح الاستبيانات المطلوبة للتنفيذ، التي ستتم من خلال أصحاب المراكب في المواني بالبحر المتوسط، ومن خلال الرحلات البحرية التي سيقوم بها المشاركون من الهيئة والباحثين أثناء عمليات الصيد، كما تم التركيز خلال ورشة العمل على شرح طرق الرصد وأخذ العينات من الأنواع المستهدفة.

حاضر في ورشة العمل كل من المهندس عاطف صلاح مجاهد، مدير عام المصايد، والدكتور علاء الحويط، أستاذ بيولوجيا المصايد بالأكاديمية العربية، والدكتور لؤي السيد، منسق الحياة البرية بجهاز شؤون البيئة، والأستاذ محمد سعيد، بقطاع حماية الطبيعة بجهاز شؤون البيئة.