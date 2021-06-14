وزير الزراعة: إطلاق أكثر من 20 خدمة إلكترونية للمزارعين على بوابة مصر الرقمية

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وربط قطاع الزراعة بمصر الرقمية والتيسير على المزارعين، أن الوزارة أطلقت الكارت الذكي في 23 محافظة، وجاري إطلاقه في باقى المحافظات الأخرى حتى يكتمل التعامل بالمنظومة بعد إضافة خدمة المدفوعات «ميزة» للكارت، مع التوسع في ميكنة الخدمات الزراعية والذكاء الاصطناعي وإطلاق تطبيق يساعد الفلاح على الإرشاد الزراعى، بالإضافة إلى أكثر من 20 خدمة إلكترونية من خدمات الوزارة جاري إطلاقها على بوابة مصر الرقمية وأيضا حصر المساحات المنزرعة بالذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدت اليوم بلجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وفي نهاية الاجتماع قام وزير الزراعة بالرد على الأسئلة التى طرحها النواب والمتعلقة بتقنين وضع اليد والأسمدة والخدمات البيطرية وكذلك الصادرات الزراعية ومشروعات النفع العام والخدمات الزراعية ومستلزمات الإنتاج التي تقدمها الوزارة للمزارعين والمربين.

والجدير بالذكر أن لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، عقدت اليوم جلسة استماع لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لعرض محاور السياسة الزراعية في مصر، وحضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة وقيادات الوزارة.