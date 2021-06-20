درجات الحرارة المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة.. العظمي بالقاهرة 34

أعلنت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة على مدن ومحافظات مصر، من يوم الاثنين الموافق 21 يونيو وحتى الأربعاء الموافق 23 من الشهر ذاته.

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، تتطابق حالة الطقس على كل المناطق خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوبي سيناء والصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلا، فبحسب الخبراء، فإنه يكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة

ووفق بيانات الهيئة العامة للأرصاد، فقد جاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة على كل مناطق مصر كالآتي..

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 21 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 22 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.