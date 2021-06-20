فريدة سيف النصر تدافع عن محمد رمضان بعد أزمة سميرة عبد العزيز

تصدرت الفنانة فريدة سيف النصر الترند بعد دفاعها عن محمد رمضان في أزمته مع الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، ويأتي هذا الدفاع بعدما عملت فريدة سيف النصر مع محمد رمضان العام الماضي في مسلسل «موسى» الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

فريدة سيف النصر تدافع عن محمد رمضان

وقالت فريدة سيف النصر عن محمد رمضان، عبر صفحتها على «فيس بوك»: «كلمة حق لرمضان.. حواديت حصلت قدامي ماحدش يقوللي هاتخسري جمهورك وأنصحك ماتدافعيش عنه، نصيحة مايعلقش أحسن علشان لا انت ولا غيرك هاتنفعني يوم وقفة الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس وكتم الشهادة نار تقيد في القلب تسوده.. وعنده عيوب آه لكن متربي واللي بيحترم أبوه وأمه بيحترم الكبار».

وأضافت فريدة: «ولا حد يقوللي بتطبلي له والسبوبة خلصت.. يابني الشغل اللي أنا اشتغلته مع كل النجوم الكبار يخلليني أكره وأحتقر الوسط واللي بيحصل فيه دلوقتي..فا مش عايزه تعليقات كلها هري وبس..وتاني هو فيه عيوب آه وكلنا عيوب..ياللا وهاقولهاله لأول مرة.. عيوبك (عنيد ..صوته من دماغه، متهور، كياد..بيفرس ناس قهروه وبيظهر نعم الله عليه ما استعانش على قضاء حوائجه بالكتمان نصيحة النبي وبيجيب لنفسه ولأهله القر) والناس اللي بتغير وتكره الخير للناس يتشالوا ويتحطوا من غير مايؤذي حد..ده ليه لأننا مختلفين».

وأكملت: «كل الدنيا العالم الناجحين أوي بيفرحوا لهم إحنا لأه يردحولهم هو كان فاكر زي مابيفرح الناس هاتفرح له..وقدامكم مثل محمد صلاح اتكرم في العالم كله في مصر لو ماكانش جري كان اتدمر خالص، يخرب بيت كده احنا ماكناش كده جرالنا إيه دي في ناس بتدعي بزوال النعم يا ساتر يا رب.. رمضان غلطان في حاجات كتير ماشي من وجهة نظرك بس هو شايفها صح هو حر زي ما انت حر.. في حاجات من غير قصد والناس حواليه مابتاخدش بالها تدفع حاجاته في وقتها الشغل لاهيهم فانلاقيه كل شوية حد يسب فيه ده عيب في إدارته أو جايز حد قاصد ولا تعلم.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. ربنا ينجيك يابني».

وكان محمد رمضان خرج مساء أمس في فيديو نشره على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وقال خلاله إنه لم يقل أي شيء على سميرة عبد العزيز وأنه «لم يتعود أن يقول هذا الكلام لأى شخص أكبر منه في العمر».