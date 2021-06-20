فريدة سيف النصر تحكي واقعة طرد رياض الخولي لمحمد رمضان.. «قاله حقك»

كواليس وحكايات ودفاع واضح كشفته شهادة مطولة كتبتها الفنانة فريدة سيف النصر عن محمد رمضان عبر حسابها بموقع «فيسبوك» دفاعًا عنه في أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز.

«فريدة»، التي تعاونت مع «رمضان» مؤخرًا في مسلسل «موسى»، دافعت عن الفنان الشاب، بسرد مواقف قالت إنها حدثت بالفعل أمامها، وذلك ردا على تصريحات الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز التي اتهمته بالإساءة لها ووصفها بـ«الشحاتة» بعدما رفضت تجسيد دور والدته في مسلسل تليفزيوني.

وقولها «أنا مش أم بلطجي»، وهو مانفاه رمضان من خلال فيديو عبر حسابه بالسوشيال ميديا.

فريدة سيف تروي شهادتها في حق محمد رمضان: محدش هينفعني يوم القيامة

فريدة سيف النصر، كتبت رسالة مطولة، نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت عنوان «كلمة حق لـ رمضان.. حواديت حصلت قدامي».

وكتبت «فريدة»: «ماحدش يقوللي هاتخسري جمهورك وأنصحك ماتدافعيش عنه، لا إنت ولاغيرك هاتنفعني يوم وقفة الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس».

فريدة سيف النصر: محمد رمضان عنده عيوب وجايب لأهله الحسد لكنه متربي وأخلاق

وتحدثت عن محمد رمضان قائلة: «عنده عيوب آه لكن متربي واللي بيحترم أبوه وأمه بيحترم الكبار، هو فيه عيوب آه وكلنا عيوب، ياللا هاقولهاله لأول مرة، عنيد صوته من دماغه متهور كياد، بيفرس ناس قهروه وبيظهر نعم الله عليه ما استعانش على قضاء حوائجه بالكتمان نصيحة النبي وبيجيب لنفسه ولأهله القر، والناس اللي بتغير وتكره الخير للناس يتشالوا ويتحطوا من غير مايأذي حد، ده ليه لأننا مختلفين كل الدنيا العالم الناجحين أوي بيفرحوا لهم احنا لأه يردحوا لهم».

وتابعت: «كان فاكر زي ما بيفرّح الناس هاتفرح له، وقدامكم مثلا محمد صلاح اتكرم في العالم كله، في مصر لو ماكانش جري كان اتدمر خالص، يخرب بيت كده إحنا ماكناش كده جرالنا إيه دي في ناس بتدعي بزوال النعم».

واستطردت فريدة سيف النصر: «محمد رمضان غلطان في حاجات كتير ماشي من وجهة نظرك، بس هو شايفها صح، هو حر زي ما إنت حر، في حاجات من غير قصد والناس حواليه مابتاخدش بالها تدفع حاجاته في وقتها، الشغل لاهيهم فا نلاقيه كل شوية حد يسب فيه».

وأكملت: «ده عيب في إدارته أو جايز حد قاصد ولا تعلم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا ينجيك يا بني، قولوا اللي تقولوه، لكن أشهد بالله العلي العظيم الحق العدل الشهيد وبالصلاة على رسول الله الصادق الأمين إن ما أقوله حدث عدة مرات أمامي».

وحكت فريدة سيف النصر: «محمد يقوم لكل كبير سن أو أقدم منه في المهنة يحييه ويحترمه ويقول له أحلى تحية من نجم ميجاستار للجميع، مثل الراحل ريحان (الفنان محمد ريحان) ويقبل يده ورأسه، عارفة عبد الرسول يبوس إيدها، حتى العمال الكبار».

وواصلت: «محمد محترم جدًا يا جماعة مع كل اللي حواليه، بالبلدي غلبان، جواه الشاب اللي اتقهر وربنا إداله ومش فاهم بيتلطش ليه ده شغل ربنا وجواه عزة نفس عجباني مابينحنيش غير لله، وبيصلّي فاحترمته أكتر».

رياض الخولي يطرد محمد رمضان من «الكارفان» في بدايته: مين اللي جاب ده هنا؟

وسردت «فريدة» واقعة قائلة: «قاعدين بنتفرج على مشهد وبنتكلم في الاستراحة ودخل حبيب قلبي رياض الخولي اللي هناني بأدائي في أعمالي،رياض معلم ونعلم جميعًا قدر بعض ونحكي على الصعوبات وذكريات ومواقف».

وتابعت: «فجأة التفت رياض الخولي لمحمد رمضان وقال له زمان كنت إنت شغال معانا وكانوا جايبين لي كرافان، دخلت لقيتك بتغير جلابية والإنتاج سمح لك روحت مزعق وقولت مين جاب ده هنا وزعقتلك ونزلوك».

وتابعت «فريدة» أن رياض الخولي قال لمحمد رمضان «اوعى تكون زعلان مني»، فكان رد الفنان الشاب: «حقك يا أستاذ وأنا عمري ما أزعل من حق حد وحضرتك على راسنا وأنا والله ما فاكر حاجة».

واستكملت فريدة سيف النصر: «أكيد ده اتكرر كتير مع محمد حاجات حكاها وحاجات لأه، وأهو بقى له معجبين في العالم ونجم وبطل ومحبوب وماديًا ما شاء الله وده رد ربنا».

وسردت «فريدة» كيف تعامل معها «رمضان» في أول مقابلة لهما معًا، قائلة: «لقيت فراشة حلوة طيبة جت جري عليا وبوس راس وايد وترحيب وأخلاق وكلام طيب»

وعن أزمة تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز عن «رمضان»، وصفتها «فريدة» بأنها سيدة فاضلة من جيل فاتن حمامة وصديقتها الوحيدة، مضيفة: «احترامًا لها لن أكذبها ابدًا».

ثم تساءلت «فريدة»: «لكن رسالة وصلت لك من مين؟ أكيد يا رمضان حد بيعزك أوي وخد موبايلك ده إنت متحارب من أيام عشرين مليون مايعرفوش الله أكبر أجرك حاليا».

فريدة سيف النصر لسميرة عبد العزيز: ليه كتمتي في قلبك 6 سنين؟

ووجهت فريدة سيف النصر كلامها للفنانة سميرة عبدالعزيز قائلة: «يعني كتمتي في قلبك 6 سنين؟ وبعدين دي مش شغلته إن حد يرفض دور فايتقهر ويكلمه يردح له، يعني حتى لو حصل اشمعنى دلوقتي يا حاجة؟».

وأشارت إلى أنها تشرفت بمقابلة سميرة عبد العزيز في أعمال متعددة، قائلة: «كانت مالية الشغل علينا... وبتتعامل حقيقي بأسلوب فاتن حمامة».

وأردفت فريدة سيف النصر: «ربنا يهدي الجميع لبعض ويهدي النفوس هو إحنا بندور على مشاكل بأثر رجعي؟». ثم وجهت كلامها للفنانة سميرة عبد العزيز قائلة: «والله ما مستاهلة حقك عليا أنا ولو إن أقسم بالله قسم يتهز له 7 سموات دي مش أخلاق محمد رمضان».