كل ما تريد معرفته عن صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر.. الضوابط والأماكن

قبل أن يعلن رسمياً عن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، أعلنت وزارة الأوقاف ممثلة في الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، عن ضوابط وأماكن صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أوضح وزير الأوقاف في فيديو قصير تم بثه على الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف شروط وضوابط صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، والأماكن المسموح بها لإقامة صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، وممنوعات صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر.

أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر

وحسبما أعلن الوزير، فإن جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط هي الأماكن المسموح فيها إقامة صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، على أن يمنع إقامتها في الساحات، والزوايا، والمصليات، والمساجد التي لا تقام بها الجمعة، كما تمنع صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر في الطرقات، والشوارع.

شروط صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر

أما شروط وضوابط صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، فهي الالتزام بكل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب كل مصلٍ المصلى الشخصي له والالتزام بارتداء الكمامة، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار غلق دورات المياه، وبالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها تحت إشراف کامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وذلك بحسب ما أعلنه وزير الأوقاف في فيديو عبر صفحته، لمشاهد الفيديو ">اضغط هنا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر

وحسب الحسابات الفلكية، فإن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، سيوافق يوم 20 يوليو 2021، ولصلاة العيد ضوابط منها أنها تصلى من بعد شروق الشمس بثلث ساعة، وحتى قبل أذان الظهر بثلث ساعة، فإذا دخل وقت الظهر فلا تصلى.

كيفية صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر

تؤدى صلاة عيد الأضحى بركعتين يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مستحب، ثم يكبر سبع تكبيرات - غير تكبيرة الإحرام - ثم يقرأ الفاتحة وآيات من القرآن يستحب أن تكون آيات سورة الأعلى، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الركوع، والرفع منه، والسجود، ثم يقوم للركعة الثانية ويكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام على صفة تكبير الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يستحب أن تكون آيات سورة الغاشية، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الركوع، والرفع منه، والسجود، ثم يجلس للتشهد ويسلم.