مودة الأدهم تحمل سجادة صلاة في المحكمة: «خلوا بالكم من أهلي»

ظهرت فتاة التيك توك مودة الأدهم، أثناء جلسة الحكم عليها في قضية الاتجار بالبشر، وهي ترتدي ملابس السجن البيضاء وتلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الطبية، وتحمل في يديها سجادة صلاة خضراء، وبعد الحكم عليها، قائلة «مستقبلي اتدمر»، وأوصت محاميها: «خلوا بالكم من أهلي».

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع بمعاقبة المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وبالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ مودة الأدهم، في قضية الإتجار بالبشر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة مودة الأدهم، بطلة فيديوهات الرقص على تطبيقي «تيك توك»، و«إنستجرام»، إلى الجنايات، على ذمة القضية التي تواجه فيها اتهامات بالإتجار بالبشر.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين وهم بحسب أمر الإحالة كل من حنين حسام ومودة الأدهم ومحمد عبد الحميد زكي، ومحمد علاء، وأحمد صلاح دسوقي، أنهم في غضون عامي 2019 و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل، تاجرت المتهمة حنين حسام بالبشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين وهما المجني عليهما ملك سامي محمد وحبيبة عصام كمال اللتان لم تتجاوزا الـ18 من العمر، وروان سامح محمد وسارة جلال عبدالفتاح وأخريات، بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات.

كما أثبتت التحقيقات أن المتهمة مودة الأدهم تاجرت بالبشر عن طريق استخدام طفل وطفلة، ولم يتجاوز عمرهما الـ18، عن طريق تصوير فيديوهات ونشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة ضعفها وعدم إدراكهما لحصولها على ربح من ورائهما.

كما أفادت التحقيقات بأن المتهمين من الثالث للخامس اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجرائم المنسوبة لها.