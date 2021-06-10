بعد تعليقه في الشروق.. اعرف عقوبات مخالفات التوكتوك لقواعد المرور

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما علقت مركبة توكتوك في ونش أمام مقر جهاز مدينة الشروق، وهو ما علق عليه المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، في تصريحات تلفزيونية.

وقال «خطاب»، إن هذه الصورة فيها رسالة قوية بعدم سكوت جهاز المدينة عن أي مظهر عشوائي في المدن الجديدة، التي تعتبر واجهة حضارية للتطوير العمراني في مصر، لافتًا إلى أن سكان المدينة قدموا عددا من الشكاوى بسبب انتشار التوكتوك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية أبرز عقوبات وغرامات مخالفات التوكتوك، وفقا لما ذكره اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، خلال استضافته في برنامج صباح الورد، المُذاع على قناة TEN وتقدمه الإعلامية مها بهنسي، لافتا إلى أن استخدام التوك توك دون ترخيص يتسبب في خسارة مادية للدولة تُقدر بـ3 مليارات جنيه سنويًا، لذلك قررت الدولة تقنين أوضاعه.

غرامات مخالفات التوكتوك

غرامة قيادة توك توك دون ترخيص وسيره في الشوارع الرئيسية أو الفرعية أو أي منطقة غير مسموح فيها بسير التوك توك، هي معاقبة صاحبه بغرامة مالية بقيمة 1500 جنيه.

وفي حالة تكرار الواقعة تضاعف الغرامة لتصبح بقيمة 3000 جنيه، وإذا ضبط الشخص ذاته بنفس المخالفات مرة ثالثة يسحب التوك توك نهائيًا.

عقوبة قيادة الأطفال للتوكتوك

في حال ضبط طفل وهو يقود توكتوك، يحضر ولي أمره، ويؤخذ منه تعهد بعدم السماح لطفله بقيادة التوك توك مرة أخرى، وإذا حدث ذلك بعد التعهد يعاقب والده، ويعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

يذكر أن الحكومة تعمل حاليا على مواجهة التوكتوك بكل المدن الجديدة، وفق «خطاب»، لافتًا إلى أنه قبل منع التوكتوك وفروا خطة نقل داخلي بديلة في بعض المدن المزدحمة مثل العبور وغيرها، مشددًا على أنه تطبيق القانون بمنتهى الحزم بعد توفير البدائل.