نهى العمروسى تكشف وصية المخرج هاني جرجس

نعت الفنانة نهى العمروسي، المخرج هاني جرجس، الذي وافته المنية اليوم الأحد، داعية له بالرحمة والمغفرة.

وكشفت نهى العمروسي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وصية المخرج هاني جرجس، قائلة: «هاني جرجس فوزي، تعب من عشر أيام، وحس إن نهايته قربت، فكانت وصيته إنه لما يموت يدفنوه الأول وبعدين ينشروا خبر موته عشان ما يتعبش حد فينا ألف رحمة و نور عليك يا حبيبي».

وأعرب المنتج محسن علم الدين، عن حزنه الشديد لوفاة صديقه المخرج هاني جرجس، لاسيما وأنه علم بنبأ وفاته عصر اليوم الأحد، بعد انتهاء مراسم تشييع الجنازة، التي اقتصرت فقط على أسرته، حسبما صرح لـ«الوطن»، كما أعرب إيهاب خورشيد، نجل الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد، عن صدمته الشديدة كونه لا يُشارك في وداع صديقه، قائلاً: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنّ لله وإنّ إليه راجعون».

هاني جرجس فوزي، هو منتج ومخرج، ويعتبر من بين أحد أكبر المنتجين في مصر في فترة تسعينيات القرن العشرين، ووالده المنتج الكبير جرجس فوزي، خاض تجربة الإخراج لأول مرة في فيلم (بدون رقابة)، وكان يعتزم العودة إلى عالم السينما، عام 2018، من خلال فيلم جديد، يحمل اسم «ترانس»، وهو مأخوذ عن رواية للكاتبة رضوى العوضي، ويتحدث الفيلم عن المتحولين جنسيًا.

يذكر أنّ أولى أعمال المخرج فوزي جرجس، كانت عام 2009، من خلال فيلم «بدون رقابة»، والذي تدور أحداثه حول شابان يقعان في الحب وتبدأ علاقتهما في التأزم في صورة نمطية لمشكلات الشباب المتكررة.

الفيلم من بطولة أحمد فهمي، وحسن حسني، وماريا، ودوللي شاهين، وإدوارد، وعلا غانم، وباسم سمرة، وراندا البحيري، ونبيل عيسى وآخرين.