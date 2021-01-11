في ذكرى ميلادها الـ58.. نهى العمروسي فنانة في دائرة الأزمات

على مدار مشوارها الفني الذي خطت أولى خطواته قبل نحو 40 عامًا، لم تكن الفنانة نهى العمروسي، تحتل صفحات الصحف، أو تكون «تريند» يومًا ما حسب تطور العصر الحديث، كما حدث لها في العام الماضي 2020، بعد تورط ابنتها الوحيدة «نازلي» في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «الفيرمونت»، ومن وقتها تصدر اسم «نهى» محركات البحث «جوجل».

في مثل هذا اليوم 11 يناير عام 1963 ولدت نهى العمروسي، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ58، تخرجت من المعهد العالي للسينما قسم سيناريو عام 1990، ومن أبرز الأفلام التي قامت بكتابة قصتها فيلم «صباحو كدب» بطولة أحمد آدم، محمد شرف، أميرة فتحي، سعيد طرابيك.

في الثمانينات قدمت نهى العمروسي، عدد من الأفلام منها «عندما يبكي الرجال، القاصرات، سنوات الخطر، حالة تلبس، زمن الممنوع، فضيحة العمر، حارة برجوان»، لتنطلق بعدها في التسعينيات وتقديم عدد من الأعمال منمها مع عادل إمام «حنفي الأبهة، شمس الزناتي، جزيرة الشيطان»، بخلاف أفلام «العذراء والعقرب، اللعب مع الشياطين، جيل آخر زمن، سفاح في مدرسة المراهقات، حلق حوش، هيستريا».

«الخانكة» آخر عمل درامي شاركت فيه عام 2016

كما شاركت نهى العمروسي في عدد من الأعمال الدرامية «مطلوب عروسة» مع أحمد بدير، يونس شلبي، و«ضمير أبلة حكمت» مع فاتن حمامة، جميل راتب، ومسلسلات «هى وغيرها، الزواج على طريقتي، أوراق مصرية الجزء الأول».

«كباريه» آخر عمل سينمائي شاركت فيها عام 2008

ومع انطلاق الألفية الجديدة شاركت نهى العمروسي في عدد من الأعمال الدرامية منها «زيزنيا، أميرة في عابدين، الجبل، نجمة الجماهير»، ويعد مسلسل «كباريه»ون مع غادة عبدالرازق، وماجد المصري، وفتحي عبدالوهاب، عام 2016 أخر أعمالها على شاشة التليفزي ومن الأعمال السينمائية التي شاركت فيها «فيلم ثقافي، آخر الدنيا»، وأخر أفلامها على شاشة السينما «كباريه» عام 2008 مع دنيا سمير غانم، صلاح عبدالله، ماجد الكدواني.

تزوجت من الفنان مصطفى كريم الذي رحل في ريعان شبابه

في بداية التسعينيات تزوجت نهى العمروسي من زميلها بمعهد التمثيل الفنان الشاب مصطفى كريم، وأنجبا ابنتهما الوحيدة «نازلي» وبعد مشوارفني قصير يرحل الزوج الشاب عام 1997 عن عمر ناهز الـ 37 عامًا تاركًا ابنته الوحيدة التي لم تكن تكمل سنواتها الأربع، لتدخل بعدها «نهى» في فترة حزن لم تتجاوزها إلا بعد فترة من الزمن وقررت العودة للتمثيل مجددًا.

اتهمت بتعاطي المخدرات عام 2014

تورط ابنتها «نازلي» في قضية «الفيرمونت» ليست الأزمة الوحيدة التي واجهتها نهى العمروسي، ولكن عام 2014 عاشت كبرى أزماتها التي كادت تقضى على مستقبلها، عندما تورطت في قضية تعاطي مخدرات داخل «جاليري» بمنطقة الزمالك، وقضت مايقرب من 20 يومًا في السجن على ذمة القضية، حتى خرجت بكفالة، وبعد نحو عامين صدر حكم ببراءتها، وقبل نهاية عام 2020 حكم بالسجن المشدد على مدير التصوير عمرو فاروق صاحب الجاليري لمدة 15 عامًا.