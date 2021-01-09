محام ابنة نهى العمروسي يكشف تفاصيل إخلاء سبيلها: طبيب نفسي السبب

كشف طارق العوضي محام نازلي ابنة الفنانة نهى العمروسي، المتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «قضية فيرمونت»، تفاصيل إخلاء سبيلها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مشيرًا إلى أنها كانت شاهدة على الواقعة وتم سؤالها منذ 5 شهور باعتبارها شاهدة، وتم استدعائها من مكتب النائب العام، لافتًا أنه كان هناك شابان فقط متهمين بواقعة الاغتصاب وهرب 3 آخرين وتم القبض عليهم بواسطة الانتربول الدولي وترحيلهم من لبنان وهم محبوسون حاليًا على ذمة القضية ليصل عدد المحبوسين إلى 5 أشخاص.

وأوضح «العوضي» أنه كانت هناك حالة من اللغط في هذه الواقعة بعد ارتباطها بواقعة أخرى مضيفًا: «90% تقريبا مما نشر على المواقع الأخبارية والسوشيال ميديا باستثناء بيانات النائب العام، لم يكن له علاقة بأوراق القضية من قريب أو بعيد وأنا كنت بقرأ معلومات وأنا شغال في القضية وبضحك وقريت خبر مرة أن نازلي اترحلت لسجن القناطر واستقبلتها سما المصري وهي مراحتش سجن القناطر أساسا».

ابنة نهى العمروسي شاهدة في قضية الفيرمونت

وأكد أن «نازلي» كانت شاهدة وارتبطت بقضية الفيرمونت نفسها مع «قضية أخرى» اتهامات أخرى لا علاقة لها بقضية الفيرمونت «لأن الموضوع مشبك مع بعضه تم اتهامها باتهامات أخرى مختلفة تماما على عن واقعة الاغتصاب عشان كده كان بيتم التجديد والحبس في كل القضية».

وتابع: «فيه صورة ذهنية اتكونت في المجتمع على نازلي والصورة دي مش موجودة وأنا قدام بنت بريئة شكلا وموضوعا، والأوراق بتقول إنها مش كده بالظبط وأنا بتكلم معاها اكتشفت أن فيه فترات من حياتها أسقطت تماما وهي مش فاكرة عنها أي حاجة وفيه فترات من حبسها جوة الحبس يعني تقعد يومين في الحبس وهي مش عارفة إيه اللي حصل في اليومين دول»، لافتًا أنه قدم طلب للنيابة العامة لحضور متخصص في الطب لمعرفة هل كانت تعاني من أزمة نفسية أم لا؟ وأنها كانت تتلقى علاجا نفسيا من طبيبة قبل حبسها، مشيرًا أن النيابة العامة قررت عرضها على مفتش الصحة.

تحتاج لعلاج نفسي

ولفت «العوضي»، أن مفتش الصحة أكد في تقريره أن الفتاة تحتاج لاستشاري نفسي وأنهم قدموا طلبا للنيابة للتصريح للطبيب النفسي نبيل القط، لزيارة المتهمة في محبسها والجلوس معها، وبالفعل ذهب الطبيب متطوعًا وجلس معها جلسة طويلة في القسم وكتب تقريرا عن الحالة وطلب الجلوس معها مرة أخرى لاستيضاح بعض المسائل ووافقت النيابة وقدم تقريرا للنيابة مكتوب فيه نتائج خطيرة حيث أن 20% ممن يعانوا من نفس حالتها يقدمون على الانتحار أو أذية أنفسهم.

وشدد المحام أنه كتب مذكرة للنيابة طالب بالإفراج عنها لعدم كفاية أدلة الاتهام مشيرًا أنه تم الإفراج عنها على ذمة التحقيقات، وأن ذلك لا يعني إدانة ولا يعني براءة.

قضية الفيرمونت تنقسم لقضيتين اغتصاب ومخدرات

وأوضح أن قضية الفيرومونت تنقسم إلى قضيتين إحدهما قضية الاغتصاب، والأخرى قضية تعاطي الشهود للمخدرات، مشيرًا أن الاتهامات الموجهة لنازلي ابنة الفنانة نهى العمروسي لا علاقة لها بقضية الفيرمونت، ولكنها اتهامات أخرى خاصة بقضية أخرى، مشددًا على براءة الفتاة شكلًا وموضوعًا.