عاجل.. مصرع مدرسين في حادث تصادم بالشرقية بعد انتهاء الامتحانات

توفى مدرس مواد تجارية وأخصائي اجتماعي، اليوم، إثر حادث تصادم على طريق «بلبيس - أبو حماد» في أثناء عودتهما إلى منزلهما بقرية خلوة مسلم التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بعد انتهاء عملهما في أعمال مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية، بإحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية في مركز بلبيس.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية أبو مسلم، مسقط رأسهما، وخرج الآلاف من أهالي القرية لتشييع الجثامين إلى مثواهما الأخير بمقابر أسرتهما في القرية، في مشهد عكس الوداع المؤلم، لشخصين وصفهم الأهالي بأنهما كان من أفضل أبناء القرية خُلقا وعلما.

وأصدرت إدارة أبو حماد التعليمية بيانا، نعت خلاله الفقيدين وجاء فيه: «تنعى إدارة أبوحماد التعليمية بقيادة الدكتورأمين منصور مدير عام الإدارة، محمد عبدالفتاح وكيل الإدارة، بمزيد من الحزن والأسى، شهداء الواجب والعمل، علاء محمد سعيد محمد أخصائي اجتماعي، خبير بمدرسة السناجرة التجارية المشتركة، ومحمد كمال محمد المسلمي، مدرس مواد تجارية بمدرسة السناجرة التجارية المشتركة، الذين وافتهم المنية، ظهر اليوم في أثناء عودتهم من امتحانات الدبلومات الفنية بمدينة بلبيس».

ونعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كلا من المُعلمين علاء محمد سعيد محمد أخصائي اجتماعي خبير بمدرسة السناجرة التجارية المشتركة، ومحمد كمال محمد المسلمي معلم مواد تجارية بمدرسة السناجرة التجارية المشتركة والمنتدبين لأعمال الملاحظة بامتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة بساتين الإسماعيلية الإعدادية المشتركة، بمركز بلبيس، واللذان وافتهما المنية، إثر تعرضهما لحادث سير في أثناء عودتهما لمنزلهما، بعد انتهاء امتحانات اليوم، «داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته»، ومؤكدًا ضرورة توفير كل سبل الدعم اللازمة وتلبية احتياجات أسرتهما.

وتسبب خبر وفاة الفقيدين في حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت تعليقات المتابعين، المتضمنة عبارات الدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيدين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.