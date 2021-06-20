مشروعات طلعت مصطفى واعمار وسوديك وأورا .. خدمات متكاملة ونظم سداد مريحة .. تعرف على الأسعار

شهدت الشهور القليلة الماضية إطلاق عدة مشروعات عقارية حديثة في شرق القاهرة وغربها، وكثفت كبري شركات التطوير العقاري المالكة للمشروعات من حملاتها التسويقية، للفوز باختيارات العملاء الراغبين في شراء وحدات اما للسكن أو الاستثمار.

وخلال هذا التقرير نستعرض لأبرز أربعة مشروعات تم الإعلان عنها، وتصنف ضمن الأفضل في السوق العقارية المصرية، اعتمادا علي ثلاثة معايير وهي؛ أولا جودة المشروع وتوافر الخدمات، ثانيا سعر المتر وخطط السداد، ثالثًا خبرة الشركة المطورة وقدرتها على التسليم.

المشروع الأول " نور"

يأتي في المقدمة مشروع "نور" الـذي تنفذه شركة طلعت مصطفي للتطوير العقاري، لتتصدر الترتيب وفقا للمعايير السابقة.

فمن حيث جودة المشروع وتوافر الخدمات- وهو الأهم في حسم خياراتك- تخطط مجموعة طلعت مصطفى أن تصبح مدينة نور أول مدينة ذكية خضراء في مصر، وستضم داخل اسوارها حزمة من الخدمات المتكاملة سواء التجارية مثل مراكز التسوق وما تحتويه من أشهر البراندات العالمية، مناطق ترفيهية ومجمع للسينمات، ومناطق تعليمية تضم 10 من أفضل المدارس، ومستشفيات ومراكز صحية، يحيطها الكثير من المساحات الخضراء الفريدة والبحيرات الصناعية.كما سيتواجد بالمدينة مركز خدمي متكامل تتوافر فيه الخدمات المجتمعية الكبيرة مثل المسجد الجامع، ومبنى إدارة المدينة، البنوك، والعيادات الطبية، وكذلك الصيدليات وغيرها، كما يتوافر بمشروع نور نادي رياضي واجتماعي، وكذلك فندقاً عالمياً ومباني إدارية.

اما عن الأسعار وخطط السداد، وهو معيار يحسم اختيارات العميل غالبًا، يباع سعر المتر في مشروع مدينة نور بقيمة 17 ألف جنيه للمتر بتقسيط على 5 سنوات، وتتيح مجموعة طلعت مصطفى خطط سداد مرنة تصل إلى 15 سنة، علاوة على تعدد الاختيارات السكنية لتشمل شقق واستوديوهات بمساحات مختلفة تبدأ من 68 متر مربع ومختلف أنماط الفيلات، كما أتاحت المجموعة خدمة الاطلاع على تفاصيل المشروع والوحدات المعروضة والحجز إلكترونيًا وسداد دفعة الحجز أون لاين.

وعن خبرة الشركة المطورة فلا يختلف اثنين علي ما تملكه مجموعة طلعت مصطفى القابضة من خبرة متراكمة لأكثر من 50 عامًا في إقامة مدن متكاملة الخدمات والأنشطة التجارية والإدارية والرياضية وغيرها لتمتد تقريبا إلى كافة مناحي الحياة وهو ما جعلها تنجح في جذب 850 ألف نسمة بمشروعيها الرحاب ومدينتي.

المشروع الثاني " كارميل" الذي تنفذه شركة سوديك

ويقام المشروع في مدينة زايد الجديدة ويأتي كارميل في المركز الثاني بعد مشروع نور، نظرًا لارتفاع سعر المتر وعدم توفر خطط تقسيط مرنة. وعن جودة المشروع والخدمات فنجد كارميل مستوحى من بلدة Carmel-by-the-sea في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تم تصميمها على شكل بلدة صغيرة تتميز بأسلوب الحياة السهل والبسيط.

- الأسعار وخطط السداديبلغ سعر المتر بمشروع كارميل 24 ألف جنيه بتقسيط على 7 سنوات بنظام سداد 5% مقدم و5% بعد 3 شهور والباقي أقساط متساوية، وأعلنت الشركة عن بيع كامل وحدات المرحلة الأولي في اليوم الأول لأطلاق المشروع رغم أن خطط السداد غير مغرية.

-خبرة المطور تصنف شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثثمار-سوديك، ضمن كبرى شركات التطوير العقاري وتمتلك مشروعات كبيرة مثل "وست تاون"، و "ألجريا"، و "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، "قطامية بلازا"، "أوتوفيل".

المشروع الثالث: "زد" أولي مشروعات شركة "أورا" العقارية في مصر

جاء مشروع زد في المركز الثالث بترتيب أحدث المشروعات العقارية في مصر، وتتفوق مدينة "نور" على "زد" لعدة أسباب أهمها انخفاض سعر الأول وتوافر خطط سداد مرنة، كما ان وحدات " زد" ستسلم بمواصفات نصف تشطيب، في حين تُسلم وحدات " نور " كاملة التشطيب، أضف إلي ذلك عدم وجود خبرات سابقة لشركة زد في السوق المحلي مقارنةً بمجموعة طلعت مصطفى والتي لديها مشروع مماثلة ناجحة.

- جودة المشروع والخدماتزد مشروع متكامل يجمع بين المساحات الخضراء الواسعة لتتيح مختلف الرياضات والأنشطة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية والتجارية المتطورة، والتي قامت على تصميمها وتنفيذها شركة WATG للاستشارات، بالإضافة إلى المجمع الإداري والعيادات الطبية والنادي الرياضي.

- الأسعار وخطط السداديصل سعر متر مشروع زد 26 ألف جنيه بمدة تقسيط 6 سنوات، ويرتفع سعر المتر إلى 30 ألف جنيه بمدد سداد تصل إلى 10 سنوات، ويوفر مجموعة متنوعة من الوحدات تشمل الفيلات والتوين هاوس والتاون هاوس والشقق السكنية.

- خبرة المطوريعد مشروع "زد" اولي مشروعات شركة أورا العقارية المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، في السوق المصرية، ولكنها تمتلك مشروعات مثيلة بعدة دول مثل لندن، قبرص، غرينادا، باكستان، بحجم استثمارات أكثر من 2 مليار دولار.

المشروع الرابع: " بيل في" المملوك لشركة إعمار مصر

يأتي مشروع " بيل " في مرتبة متأخرة نظرا لارتفاع سعر بيع المتر، ولتحافظ " نور" علي بذلك علي تفوقها من حيث السعر وخطط السداد والموقع المهم.- جودة المشروع والخدماتيمتاز "بيل" بوجود وادي أخضر يمتد بطول 1400 متر في أنحاء المشروع، وبحيرة تحيط بها مساحات خضراء، وشاطئ رمليي، ونادي اجتماعي ورياضي متعدد الأنشطة، ومنطقة مفتوحة للخدمات تضم المتاجر والمطاعم وجود مؤسسة تعليمية.

- الأسعار وخطط السدادويبلغ سعر متر مشروع بيل 32 ألف جنيه بأقساط ما بين 6 أو 7 أو 8 أعوام حسب المقدم، الذي يتراوح ما بين 5% حتى 15%.- خبرة المطورتملك شركة إعمار مصر للتنمية، عدد كبير من المشروعات السكنية الناجحة في القاهرة والساحل الشمالي ومنها مشروع "أب تاون كايرو"، "إعمار سكوير"، "مراسي"، " ميفيدا"، "كايرو جيت".