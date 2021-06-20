8 تطبيقات احذفها فورًا من هاتفك

كشفت تقارير جديدة أنه تم رصد البرمجيات الخبيثة «جوكر» Joker سيئة السمعة في العديد من التطبيقات الموجودة على متجر جوجل Google Play لمدة ثلاث سنوات وحتى الآن.

«جوكر».. قصة فيروس خبيث بتطبيقات «جوجل بلاي»

وتعتبر برمجيات «جوكر» برامج ضارة تقوم بتسريب المعلومات السرية من الهواتف المحمولة أو غيرها من المساعدات الرقمية الشخصية اللاسلكية، حيث يمكن أن تكون البرامج الضارة من أنواع مختلفة، حيث يعتبر الجوكر هو برنامج ضار من فئة «طروادة» يتم تنشيطه فقط عندما يتفاعل معه المستخدم في شكل تثبيت تطبيق على هذا النحو.

احذفها الآن.. اكتشاف 8 تطبيقات جديدة للهاتف تسرق البيانات الشخصية

وقال موقع the indian express إنه تم الآن اكتشاف 8 برامج تحتوي على البرامج الضارة، وبحسب تقرير جديد صادر عن Quick Heal Security Labs، ويُعرف البرنامج الضار بقدرته على التسلل إلى جهاز المستخدم عبر أحد التطبيقات، وبعد ذلك يمكنه جمع البيانات سراً.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن للبرامج الضارة إشراك الضحية في الاشتراكات المتميزة للخدمات الأخرى، دون موافقة المستخدم.

ولفت إلى أنه بعد الكشف عن التطبيقات الثمانية الجديدة التي تم اكتشاف أنها مرتبطة بالبرامج الضارة، سارعت شركة جوجل Google إلى إزالة هذه التطبيقات من متجر Play.

وبالرغم من ذلك فهناك من قام بتثبيتها على هاتفه بالفعل، لذا إذا قمت بالفعل بتنزيل أي من هذه التطبيقات وتثبيتها، فقد يظل جهازك وخصوصيتك معرضين للخطر.

ولذلك قم بإلغاء تثبيت هذه التطبيقات الثمانية على الفور.

8 تطبيقات تسرق بياناتك

وأوضح الموقع أن هذه البرامج الـ 8 هي:

1-تطبيق Auxiliary Message.

2- تطبيق Fast Magic SMS.

3- تطبيق Free CamScanner.

4- تطبيق Super Message.

5- تطبيقElement Scanner .

6- تطبيق Go Messages .

7- تطبيق Travel Wallpapers.

8- تطبيق Super SMS.

ووفقًا لتقرير Quick Heal، ستطلب هذه التطبيقات الوصول إلى الإشعارات عند الإطلاق وستأخذ بعد ذلك بيانات الرسائل القصيرة من هذه الإشعارات ذاتها.

كما سيطلبون بعد ذلك الوصول إلى جهات الاتصال ويديرون أذونات المكالمات الهاتفية أيضًا، وتتابع التطبيقات بعد ذلك مراقبة كل هذه البيانات أثناء عملها بشكل طبيعي ، دون إظهار أي علامات على وجود نشاط ضار.

ويدعي التقرير أيضًا أن مؤلفي البرامج الضارة نشروا هذه التطبيقات على متجر Google Play في تطبيقات الماسح الضوئي وتطبيقات الخلفية وتطبيقات الرسائل، ويمكن أن تصبح شائعة بسرعة بسبب حالات استخدام المنفعة الخاصة بهم.

وبالتالي، يجب على المستخدمين دائمًا تنزيل هذه التطبيقات فقط من المطورين الذين يثقون بهم.