نادر سعد: رسوم تسجيل التوك توك الجديدة ستكون أقل من النصف

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم للمجلس وضع يده على حل أزمة التوك توك على مستوى الجمهورية وذلك عبر تبيسيط الإجراءات وتقليل الرسوم، حيث بات التسجيل إجباريا عبر وضع جدول زمني معين للتسجيل، وسيكون رسوم التسجيل الجديدة أقل من نصف الرسوم الحالية.. مضيفًا: «زي ما اشتغلنا على محفزات إيجابية، زي تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم هنشتغل بمحفزات سلبية مثل مصادرة التوك توك غير المسجل بعد انتهاء الفترة عبر حملات تفتيشية».

وأكد «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الفترة الزمنية التي سيتم إقرارها لتسجيل التوك توك ستعلنها وزارة الداخلية، لافتا إلى أن أعداد التوك توك الموجود على مستوى الجمهورية لا يقل عن 2.5 أو 3 مليون توك توك، وعدد المسجل منهم لا يتجاوز الـ220 ألف فقط.

وأوضح أنه سيتم وضع منظومة للتأمين الاجتماعي لأصحاب التوك توك، ما سيساعده على توفير معاش لهم بعد التقاعد وكذا تأمين صحي، حيث أن منظومة الترخيص الجديدة ستفيد الدولة وصاحب المركبة على حد السواء: «سواء رخصناه أو مرخصناهوش هو كده كده ماشي، والأفضل لينا كدولة نرخصة ونعرف مين بيمتلكه».

وأكد أن المجلس سعى لوضع حوافز أخرى لأصحاب التكاتك تتمثل في استبدال التوك توك بسيارة ميني فان حمولة 5 راكب، ما سيمثل عائدا أفضل لأصحاب تلك المركبات، «دخلنا النظام ده ضمن المبادرة الرئاسية لاحلال المركبات، وده هيتيح لصاحب التوك توك حصوله على ميني فان بسعر مخفض وبتقسيط 3%».