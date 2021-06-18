عبد الغفار: قانون الساعات الدراسية لا يحتاج أكثر من موافقة مجلس الوزراء

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الخاصة بالتعليم المتسارع ونظام الساعات الدراسية لا يحتاج أكثر من موافقة مجلس الوزراء، إذ إن اللوائح التنفيذية في حاجة مستمرة إلى المراجعة للتواكب مع التحديث العصري.

وأضاف «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أن المجلس الأعلى للجامعات يمتلك ذراعا فنيا هو لجان القطاع التي تضم عمداء الكليات والخبراء، حيث يجتمعون شهريا لتحديد عملية تطوير المناهج بناء على التطورات العالمية، ومنها عملية التعليم المتسارع، فمثلا حتى يتخرج الطالب من كليات الهندسة يجب أن يحصل على 182 ساعة معتمدة، ومن المستحيل -حسابيا- أن يحصل الطالب على هذه الفترة من الدراسة قبل إتمام 4 سنوات، ويمكن لطلاب كلية التجارة أن يحصلوا على المقررات الدراسية في عدد ساعات معتمدة يقدر بـ4 سنوات أو 3 سنوات ونصف السنة.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الكرة أصبحت في ملعب المجلس الأعلى للجامعات، حيث سيجري مناقشة هذا الملف غدا، لبدء إتاحة الفرصة لكل القطاعات وكل الكليات لإعادة النظر في سنوات الدراسة، وعند تطبيق هذا الأمر، فإن من يلتحق بالجامعة على نظام يتخرج وفقا له.

وواصل: «لدينا عدد كبير من الجامعات الخاصة واتفاقات التعاون مع الجامعات الدولية ولابد أن يكون النظام موحدا بين الاثنين».