تدمير 75% من قدرات الحوثيون على أطراف مأرب وإدانات لاستهداف السعودية

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني العميد عبده مجلي، عن تدمير 75% من القدرات القتالية التي حشدها الحوثيون على أطراف «مأرب» الواقعة شمال الشرقي من العاصمة «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيين، وذلك بمعارك وضربات جوية الأيام الماضية.

وسقط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين المدعومين من إيران، أمس السبت، بنيران الجيش الوطني اليمني، وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية «التحالف العربي»، في جبهات القتال شمال وغرب محافظة مأرب.

العميد مجلي: قوات الجيش مسنودة من رجال القبائل تحقق السيطرة على الأرض

وأوضح مجلي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن قوات الجيش مسنودة من رجال القبائل تحقق السيطرة على الأرض بتحرير مواقع مهمة، وقطع طرق الإمداد عن الحوثيين والتصدي لكل التسللات والهجمات المعادية في مختلف جبهات القتال في مأرب والجوف.

وأشار العميد مجلي، إلى إسقاط الدفاعات الجوية للجيش الوطني اليمني طائرة مسيرة متفجرة في «جبل مراد» جنوب مأرب، وطائرة أخرى على مشارف مدينة مأرب كان الهدف منها استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال «المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني»، إن قوات الجيش ألحقت بالحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة، موضحا أن مدفعية الجيش دمرت طقمين على متنهما تعزيزات وذخائر ومصرع جميع من كانوا على متنهما، فيما دمّر طيران التحالف دبابتين وعربة «بي إم بي» وآليات قتالية أخرى تابعة للحوثيين.

وفي جبهتي الكسارة والمشجح، لقي ما لا يقل عن 19 عنصراً حوثياً مصرعهم وأصيب آخرون بنيران الجيش الوطني اليمني، خلال معارك استمرت لأكثر من 5 ساعات، فيما تفقد رئيس أركان الجيش الوطني اليمني، قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، أمس السبت، سير العمليات القتالية شمال غرب مأرب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق آخر، قالت مصادر يمنية لقناة «العربية» الإخبارية، أمس السبت، إن الحوثيين أعاقوا عمل المنظمات الأممية ومنعت وصول المساعدات، ورفضت إنزال حمولة سفينة «جلوريس سي» التابعة لـ«برنامج الغذاء العالمي» وتحمل 12500 من القمح، بميناء الحديدة، مشيرة إلى أن الحوثيين أجبروا السفينة على الخروج ومغادرة الميناء.

من جانبه، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مساء أمس السبت، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن منع الحوثيين إنزال حمولة السفينة امتداد لنهجهم في عرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية، وعرقلة أداء المنظمات الدولية في مناطق سيطرتهم، يؤكد انتهاجهم سياسة الإفقار والتجويع.

وكان «التحالف العربي»، أعلن أمس السبت، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 6 طائرات دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون، تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، ليرتفع العدد إلى 17 مسيرة مفخخة تم تدميرها خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها البالغ وإدانتها المطلقة للاعتداءات الإرهابية، مجددة تضامنها الكامل مع الرياض ومساندتها المطلقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصد الاعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأدانت الكويت والبحرين والإمارات والأردن وجيبوتي، بشدة إطلاق الحوثيون الإرهابيون المدعومين من إيران الطائرات المسيرة «المفخخة» باتجاه خميس مشيط ونجران، فيما أكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن واستقرار السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.