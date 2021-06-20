الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الدقهلية

أعلنت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الدقهلية، التي اعتمدها محافظ الدقهلية. وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة، أن نجاح طلاب الصف الثالث الإعدادي بلغت 89.1%، موضحة أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان بلغوا 109 آلاف و275 طالبا وطالبة، و أن عدد الطلاب الذين نجحوا في امتحانات الفصل الدراسي الثاني بلغوا 92 ألفا و99 طالبا وطالبة.

ولفتت إلى أنه جرى تكثيف الإجراءات الوقائية في اللجان الامتحانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، بالإضافة إلى إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وعدم خلها.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

وأضافت المديرية، أنه يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الدقهلية، من خلال هذا الرابط، لافته الطلاب الأوائل هم الطالبة آلاء علي من مدرسة الشهيد السيد رأفت مقبل بأبو داود بتمي الأمديد، والتي حصلت على مجموع بمجموع 280 درجة، وهو الدرجة العظمى للامتحانات، و الطالبة حبيبة شريف، ولطالبة مريم عبدالحميد، والطالب عبدالرحمن السيد حمدي، والطالبة نور إيهاب محمد، والطالبة آلاء عماد القطب، و الطالبة جنى محمد السيد، و الطالبة إيمان إبراهيم طه علي وهبة، والطالبة جنى خالد أحمد طه، والطالبة رنا يوسف يسري.

وأوضحت المديرية أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، مؤكدة أنه تم التأكيد على جميع المعلمين بضرورة مراعاة الدقة في أعمال تصحيح الامتحانات، لافته إلى أنه تم قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجنة الىمتحانية، مؤكدة أنها حرصت على التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للوقوف على سير العملية الامتحانية والعمل على حل أي معوقات تواجه الطلاب.

بدء التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة القاهرة

جدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية أعلنت في عدد من المحافظات أبرزها محافظة القاهرة والجيزة ومحافظة بني سويف، وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء أعمال التظلمات لمدة 15، مشددة على جميع الطلاب بضرورة اتباع كافة التعليمات في التقدم للتظلمات، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية المكثفة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.