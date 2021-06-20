3 آلاف سائح روسي يصلون مطار القاهرة على متن 15 رحلة

يصل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الأحد، 3 آلاف سائح روسي، على متن 15 رحلة طيران روسية ما بين سفر ووصول من وإلى وجهات روسية متعددة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن هناك 7 رحلات تغادر من وجهات روسية بينها (موسكو وبيلجورود وبيرم وروستوف وأون دون وسيكتيفيكار وقازان) على متنها 1500 راكب، بينما يصل المطار 8 رحلات لشركات طيران روسية، تنقل 1500 راكب إلى وجهات منها (موسكو وتشيليابينسك وروستوف أون دون وبارناول وأوفا وإيركوتسك وبيلجورود).

يذكر أن الرحلات الجوية استأنفت بشكل منتظم بين سان بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة الدولي مؤخرا، بعدد رحلات أسبوعي بإحدى شركات خطوط الطيران الروسية، ويُجرى تسيير الرحلات إلى القاهرة وفقًا للجدوى الاقتصادية وحجوزات السفر خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا الوبائية.

وفي سياق متصل تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، غدًا الاثنين، 55 رحلة جوية بمعدل 41 رحلة دولية إلى كل من « تورنتو، واشنطن، أكرا، الدوحه، لندن، نيويورك، دبي، روما، باريس، إسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، جوبا، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل» و 11 رحلة داخلية إلى كل من « شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان»، و 3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 4971 راكبًا.

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللآزمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، خاصة بين العاملين بصالات السفر والوصول والجوازات وجميع العاملين بالصفوف الأمامية لخدمة المسافرين والعائدين.