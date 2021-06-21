اكتشفت خيانة زوجها قبل تسجيل إحداها.. أغنيات لا تنسى للسندريلا

تحل اليوم 21 يونيو الذكرى العشرين لرحيل الفنانة الراحلة سعاد حسني، التي توفيت في مثل هذا اليوم، عام 2001، بعد حادث مأساوي، السندريلا هو لقبها المفضل لما قدمته من فن وغناء واستعراض خلال مسيرتها الفنية التي استمرت لأكثر من 40 عاما.

سعاد حسني مثلما تميزت في الدراما السينمائية، فاقت نجوميتها أيضا في الغناء، بل يعتبر الموسيقيين أنها لو بدأت مشوارها به، كادت تكون واحدة من أهم مطربات الوطن العربي.

قدمت سعاد حسنى ما يصل إلى 20 أغنية، توزعت على أفلامها، وحوالي 82 فيلمًا، و8 مسلسلات إذاعية، إضافة إلى مسلسلها الوحيد «هو وهي» مع النجم الراحل أحمد زكي؛ إذ أدت في هذا المسلسل عدد يصل إلى 12 أغنية في حلقاته الـ15.

يأتي على رأس الأغنيات التي تميزت فيها سعاد حسني ومازالت تعتبر حتى الآن أهم أغنيات الربيع، هي «الدنيا ربيع»، فكلماتها اتحفرت في أذهان المستمعين المصريين والعرب، وهي من فيلم «أميرة حبي أنا» الذى أخرجه حسين الإمام، وكتبها الشاعر الكبير صلاح جاهين، الذين شكلوا «تريو» للنجاح في العديد من الأعمال التي قدموها؛ لتمثل نجاحًا جديدًا لهم في مجال الفيلم الاستعراضي الذي كان يحرص على تقديمه المخرج.

قصة الأغنية تعود عندما كتبها صلاح جاهين ولم يكن يقرر من سيلحنها، وعندما قابلت الفنانة سعاد حسنى الملحن كمال الطويل، في أحد ممرات الاستديو خلال مشاهد فيلم «أميرة حبي أنا»، وعرضت عليه الكلمات ومع إلحاحها عليه انتهى من اللحن بعد 24 ساعة.

من بين أشهر أغنيات السندريلا «الحياة بقي لونها بمبي»، من فيلم «أميرة حبي أنا»، وحققت نجاحا كبيرا، وذلك استكمالا للتعاون مع الملحن كمال الطويل، وكلمات صلاح جاهين.

وهناك أغنية «بانو بانو» من فيلم شفيقة ومتولى فاكتشفت قبل تسجيلها بساعات خيانة زوجها «علي بدرخان» لها حسب قولها آنذاك، وأنه على علاقة بأخرى، فكانت تبكي في أثناء تسجيلها للأغنية، التي ألفها صلاح جاهين ولحنها كمال الطويل.

ولم تنس السندريلا الأغنية الوطنية، حين ما قدمت أغنية «دولا مين ودولا مين دولا عساكر مصريين»، كلمات للمؤلف أحمد فؤاد نجم، وألحان كمال الطويل، خلال حرب أكتوبر.

وذهبت السندريلا عام 1973 إلى الإذاعى وجدي الحكيم، وأسمعته الكلمات التي كتبها الشاعر أحمد فؤاد نجم ولحنها الموسيقار كمال الطويل.

والسبب في ذهاب سعاد بنفسها هو خوف أحمد نجم من عدم قبول الأغنية بالإذاعة، وقال لوجدي حينها: «أنا أرسلت سعاد حسني لأنني لو حضرت سوف ترفض الكلمات لأنك لا تحبني، فقال له وجدي الحكيم: لا أنا بحب الجميع».