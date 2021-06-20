مختار جمعة: الوزارة تنفق 1.2 مليار جنيه سنويا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تنفق 1.2 مليار جنيه سنويًا منها 700 مليون لتحسين دخل الأئمة، و175 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية، و50 مليون جنيه لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، و100 مليون جنيه للقرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف «جمعة»، خلال مشاركته في الحوار الوطني المفتوح مع قيادات الحزب وشبابه، بمقر الحزب بالقاهرة حول مفهوم أعمدة بناء الدولة المصرية والأسس والمرتكزات التي تقوم عليها الدولة المصرية في كافة المجالات، أنه بالرغم من جائحة كورونا وتعطل الأعمال في عدد من المؤسسات إلا أن هيئة الأوقاف ستحقق نموًا بنسبة لا تقل عن 16%.

وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة تعاملت بحسم خلال فترة كورونا وتصدت لغير المتخصصين، والتزمت بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بشأن فتح وغلق المساجد من أجل تحقيق الانضباط، مشيرًا إلى عقد دورات تدريبية طوال الوقت للأئمة، منوها بأن الوزارة تحملت حصول ألف أمام على رسالة الماجستير والدكتوراة، والتركيز طوال الوقت على قضايا التجديد.

واستطرد «جمعة»، قائلًا إن الوزارة تعطى قضايا السوشيال ميديا اهتمامًا خاص، حيث يوجد 21 صفحة على مختلف منصات السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت سلسلة من الفيديوهات الموجهة للأطفال لتحصينهم من الفكر المشدد الذي كانت تريد الجماعة الإرهابية نشره بين الأجيال الجديدة.

وتابع: «نحارب المتطرفين طوال الوقت، ونحن أحرص الناس على نشر صحيح الدين الوسطى السمح، وجرى بيع أكثر من 625 ألف نسخة من كتب مواجهة التطرف»، لافتا إلى ترجمة هذه الكتب لمختلف لغات العالم، فضلا عن وجود تواصل دائم ومستمر بين الوزارة ومختلف السفارات المصرية بمختلف دول العالم.

ويشارك في الندوة عدد من قيادات الحزب ونوابه، أبرزهم المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام، نائب أول رئيس الحزب، وأمانات المحافظات، وعبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، ومحمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

يأتي ذلك في ضوء ورش العمل التي تعقد بمقر حزب مستقبل وطن، للحوار المتواصل بين قيادات ونواب وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، والتطرق لجميع القضايا التي تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائمًا.