نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة البحر الأحمر برقم الجلوس

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي2021، بنسبة نجاح بلغت 79.3 %، بحضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

رابط سريع لنتيجة إعدادية البحر الأحمر 2021 من المحافظة

ويمكن للطلاب الدخول على لينك سريع لنتيجة إعدادية البحر الأحمر، حيث تحتوي النتيجة على المجموع الكلي للطالب، ويمكنه الحصول على نتيجته برقم الجلوس، من خلال الرابط التالي، من هنــا.

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالبحر الأحمر، اضغط هنـــــــــــــا.