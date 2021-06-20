محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.3%

اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، منذ قليل، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي الحالي، بنسبة نجاح بلغت نحو 79.3%، نسبة 85.5 للإعدادية المهنية، و100% للمكفوفين والصم والبكم، بحضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وقال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن 34 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية، و183 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية، وحققت نسبة نجاح 94.4%، وتسببت في قلق الطلبة وأولياء الأمور.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، وأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة البحر الأحمر

وأعلنت المديرية أن الطلاب يمكنهم الحصول على نتيجتهم، من خلال إدخال رقم الجلوس، لإدارات «رأس غارب - الغردقة - القصير - سفاجا - مرسى علم - شلاتين - حلايب - برنيس - أبو الحسن الشاذلي».

لمعرفة تيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحر الأحمر برقم الجلوس، من هنــا.