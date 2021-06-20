رابط سريع.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة البحر الأحمر

عقب إعلان محافظة البحر الأحمر، اليوم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، يمكن للطلاب الحصول على رابط سريع لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة البحر الأحمر، للاستعلام عن النتيجة بدلًا من الذهاب إلى المدارس، حيث يمكنهم الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، أو بالاسم فقط، أو رقم الجلوس فقط.

وتقدم «الوطن»، رابطا سريعا لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة البحر الأحمر، ضمن خدماتها للمواطنين.

رابط سريع.. نتيجة الشهادة الإعدادية2021 محافظة البحر الأحمر

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم، عن رابط سريع لنتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة البحر الأحمر، بسبب الضغط على الموقع الرسمي الخاص بالنتيجة من مديرية التربية والتعليم، ليتمكن الطلاب من الحصول على نتيجتهم دون الانتظار والذهاب إلى المدرسة من هنـــــــــــــا.

رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية2021 محافظة البحر الأحمر.. رفع النتيجة

وأكدت المحافظة، أنه تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية، على رابط سريع لمعرفة النتيجة، تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور، ويمكن للطلاب الدخول على رابط سريع لنتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة البحر الأحمر، حيث تحتوي النتيجة على المجموع الكلي للطالب ورقم الجلوس من هنــــــــــا، لمعرفتها قبل الذهاب للمدارس.

رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية2021 محافظة البحر الأحمر.. الأوائل

ويمكن لأوائل الشهادة الإعدادية أيضا الدخول إلى رابط سريع لمعرفة نتيجتهم، وللحصول عليها كاملة.

وكانت مديرية التربية والتعليم في البحر الأحمر، أكدت أنه جرى رفع نتيجة الشهادة الإعدادية على اللينك الخاص الذي تم رفعه على موقع المديرية.