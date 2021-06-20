رئيس التحرير

محمود مسلم

رابط سريع.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة البحر الأحمر

كتب:

شاذلي عبدالراضي
08:12 م | الأحد 20 يونيو 2021
رابط سريع,, نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة البحر الأحمر.. استعلم

رابط سريع,, نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة البحر الأحمر.. استعلم

عقب إعلان محافظة البحر الأحمر، اليوم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، يمكن للطلاب الحصول على رابط سريع لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة البحر الأحمر، للاستعلام عن النتيجة بدلًا من الذهاب إلى المدارس، حيث يمكنهم الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، أو بالاسم فقط، أو رقم الجلوس فقط.

وتقدم «الوطن»، رابطا سريعا لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة البحر الأحمر، ضمن خدماتها للمواطنين.

رابط سريع.. نتيجة الشهادة الإعدادية2021 محافظة البحر الأحمر

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم، عن رابط سريع لنتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة البحر الأحمر، بسبب الضغط على الموقع الرسمي الخاص بالنتيجة من مديرية التربية والتعليم، ليتمكن الطلاب من الحصول على نتيجتهم دون الانتظار والذهاب إلى المدرسة من هنـــــــــــــا.

رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية2021 محافظة البحر الأحمر.. رفع النتيجة

وأكدت المحافظة، أنه تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية، على رابط سريع لمعرفة النتيجة، تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور، ويمكن للطلاب الدخول على رابط سريع لنتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة البحر الأحمر، حيث تحتوي النتيجة على المجموع الكلي للطالب ورقم الجلوس من هنــــــــــا، لمعرفتها قبل الذهاب للمدارس.

رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية2021 محافظة البحر الأحمر.. الأوائل

ويمكن لأوائل الشهادة الإعدادية أيضا الدخول إلى رابط سريع لمعرفة نتيجتهم، وللحصول عليها كاملة.

وكانت مديرية التربية والتعليم في البحر الأحمر، أكدت أنه جرى رفع نتيجة الشهادة الإعدادية على اللينك الخاص الذي تم رفعه على موقع المديرية.

اقرأ المزيد:

محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.3%

تداول 5200 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

مدارس التمريض في مدن البحر الأحمر تقبل الأعلى مجموع.. تعرف على السبب؟

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة البحر الأحمر

تداول 45 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر