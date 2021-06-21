6 محافظات حدودية يتنافسون فى القمة الشبابية الثانية بمطروح (صور)

يتنافس الشباب من 6 محافظات حدودية في القمة الشبابية الثانية للمحافظات الحدودية لمراكز شباب مصر، والتي انطلقت أمس، من محافظة مطروح تحت شعار «الشباب وريادة الأعمال والأمن القومي»، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتستضيفها محافظة مطروح خلال الفترة من 18 حتى 24 يونيو الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والوفد المرافق، وخالد عبدالحميد مدير عام وكيل الشباب والرياضة بمطروح.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أن أعضاء الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، يشاركون مع ممثلي شباب المحافظات الحدودية في القمة الشبابية الثانية، لافتا إلى أن هناك وفود شبابية من المحافظات وصلت مطروح وتشارك من محافظات «البحر الأحمر، أسوان، جنوب سيناء، شمال سيناء، الوادي الجديد، ومطروح».

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح إن القمة الشبابية الثانية التي تعقد حاليا في مطروح، تأتى في إطار تبادل الخبرات بين شباب المحافظات الحدودية، مع تأهيلهم ووعيهم بدورهم الوطني انطلاقًا من تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمامه ورعايته للشباب مع تبنيه ودعمه الدائم لهم، وإطلاق العديد من المبادرات، وتأهيل الشباب للعمل الجماعي، والتدريب على كيفية القيادة، وتحمل المسؤولية المجتمعية والسياسية بوعي علمي مستنير، قادر على الابتكار والحوار مع تمكينكم من المشاركة الجادة والفعالة في جميع المجالات.