جمعة: كتب البنا وقطب ما زالت في بعض دور النشر.. نحتاج تشريعات صارمة

أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن عددا من دور النشر لا يزال بها العديد من كتب الإخوانيين حسن البنا وسيد قطب، وهو أمر يحتاج للضبط والمراجعة من خلال تشريعات صارمة تمنع تداول مثل هذه الكتب التي تضم أفكارا إرهابية وجهادية.

جاء ذلك بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن «أعمدة بناء الدولة»، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء الأحد وذلك في ضوء ورش العمل التي تُعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التي تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائما.

وأكد جمعة أن التشريعات الحاكمة لأداء دور النشر يجب إعادة النظر فيها، وخاصة أنه حتى الآن تداول كتب حسن البنا وسيد قطب، مشيرا إلى أن الدولة تعمل وفق خطة حاسمة بشأن النشء الصغير أو التعليم ما قبل التعليم الأساسي حيث الحضانة، وأنه ممنوع تداول أي كتب في تلك المرحلة بها إلا بإذن مشترك ما بين وزارة التضامن والأوقاف، حيث لا يوجد أي كتاب يتم دراسته في مراحل ما قبل التعليم الأساسي إلا بمراجعة الأوقاف والتضامن.

ولفت إلى أن دولة الصين لا يمكن يدخل بها كتاب من خارج الصين إلا بلجنة مركزية، وهذا دور مجمع البحوث الذي من الضروري مناقشة القوانين بالتنسيق مع البرلمان لإحكام السيطرة على رقابة تداول الكتب، وأن من يروج كتبا تحمل أفكارا جهادية وإرهابية لا يكون أقل عمن يروج المخدرات لأن هذا يهدم العقل.

وأكد أيضا ضرورة أن تكون هناك مواجهة حاسمة بشأن النشر على مواقع التواصل الاجتماعي التى تروج الفتاوى والأفكار الهدامة من خلال صفحات وهمية، مؤكدا أن العبث بعقول المصريين لا يتم السماح به إطلاقا ولا بد من عقوبات رادعة مؤكدا أن أكتر شيء يكون حاسما في الوعي هو الرقابة الشعبية القوية ورفع مستوى الوعي، والناس لا تذهب لغير المتخصص فى الفتوى.

ويشارك في اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد محمود هاشم، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.