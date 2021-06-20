دنيا وإيمي سمير غانم تتذكران والدهما في عيد الأب: نفتقدك كثيرا

وجهت دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي رسالة حب وعرفان لوالدهما الراحل سمير غانم في عيد الأب، حيث نشرت كل منهما كلمات معايدة له فكتبت إيمي عبر إنستجرام قائلة: «عيد أب سعيد.. أحبك.. وأفتقدك كثيرًا.. بحبك يا أغلى ما في حياتي».

وبدورها، قالت دنيا عبر إنستجرام «كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك.. كلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي.. ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي».

وتحرص دنيا وإيمي على زيارة والدهما كل أسبوع في قبره كل جمعه من وقت وفاته وتوزعان الصدقات على روحه.

وفاة سمير غانم

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا في 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، الذي أثر على جميع أجهزة جسمه، كما أصيب بفشل كلوي وخضع للعديد من جلسات الغسيل الكلوي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، داخل المستشفى.

وكانت جنازة الفنان سمير غانم كبيرة حضرها كل محبيه، حيث كتب زوج ابنته رامي رضوان، عنها عبر فيس بوك قائلا: «بعض من الشخصيات التي قدمها وأمتعنا بها على مدار عشرات السنين كل واحد فينا ممكن يكون حب شخصية أكتر من التانية لكن كلهم استحوذوا على قلوب أجيال وإفيهات كل شخصية محفورة في عقولنا.. ومتضفرة في هزارنا».

وأضاف «هذا الرجل العظيم صنع البهجة.. ولم يعرف الحزن طريقا له حتى في يوم رحيله.. ماكنتش جنازة.. كانت موكب مهيب لملك يزف إلى جنة الخُلد بإذن الله»، متابعا: «هتوحشنا رغم ثقتي إنك هتفضل معنا في كل ثانية بروحك المبهجة وسيرتك الجميلة وقلبك الأبيض وإفيهاتك اللي بنبني كلامنا عليها وبها.. سمير غانم هو إكسير الضحك وكنز السعادة الذي لم ولن ينضب».