حقيقة إهداء دنيا سمير غانم أغنية لروح والدها: «الوقت بيسرقنا»

أغنية الفنانة دنيا إلى روح والدها الفنان الراحل سمير غانم، من أشهر عناوين الفيديوهات التي انتشرت عبر موقع المشاهدات الشهير «يوتيوب»، والذي تضمن صورًا تجمع أسرة الفنان الراحل الذي توفى يوم 20 مايو الماضي عن عمر ناهز 84 عامًا، وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز التي ترقد حاليًا في إحدى المستشفيات ومازالت تعاني من تداعيات فيروس كورونا، وابنتيهما دنيا وإيمي في طفولتهما وشبابهما.

وخلال الفيديو الذي انتشر مؤخرًا والمهدى إلى روح سمير غانم، تقوم من خلاله دنيا سمير غانم بغناء أغنية حزينة ليست وليدة اللحظة، ولكن سبق وقدمتها عام 2013 تحت اسم «الوقت بيسرقنا».

أغنية الوقت بيسرقنا لدنيا سمير غانم طرحت عام 2013

أغنية «الوقت بيسرقنا» للفنانة دنيا سمير غانم ُطرحت عام 2013 من ألبوم «واحدة تانية خالص»، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.

وفي مقدمة فيديو كليب أغنية «الوقت بيسرقنا» للفنانة دنيا سمير غانم، تم كتابة «لا ندرك قيمة من حولنا من أهل وأصدقاء وأحباء إلا بعد أن نفقدهم، وحينها نتمنى أن يعود بنا الزمن ولو لدقائق لنخبرهم كم كنا نحبهم».

كلمات أغنية الوقت بيسرقنا لدنيا سمير غانم

وتتضمن كلمات «الوقت بيسرقنا» لدنيا سمير غانم:

بنعيش والوقت بيسرقنا

وبنمشي ونسرح في طريقنا

والأيام اللي بتجمعنا

ممكن في ثواني تفرقنا

ساعات الدنيا بتلهينا

عن أغلى وأقرب ناس لينا

وفي يوم عمرنا ما بنتمناه

نلاقيهم مبقوش حوالينا

ما بنحسش بقيمة الحاجة إلا لمّا تروح

وكان في صوت بيصرخ فينا واحنا ما بنسمعش

ونندم ع اللي ضاعوا وراحوا وقلبنا مجروح

ياريت الوقت يرجع بينا بس ما بيرجعش

زمان كانوا هنا بينا وحوالينا واُللقا مسموح

ودلوقتي ومهما بكينا اُللقا ما ينفعش

قرب من كل اللي حاببهم

شيل عنهم خوفهم وتعبهم

يمكن يسيبوك هما الأول

أو يمكن إنت اللي تسيبهم

على قد ما تقدر فرحهم

بُصلهم و إحفظ ملامحهم

هيجيلك يوم تتمنى لو حتى في نومك تلمحهم.