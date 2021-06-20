متحدث التعليم العالي: سندعو كل الجامعات لتطبيق نظام الساعات المعتمدة

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تعديل المادة 79 للائحة التنظيمية لقانون تنظيم الجامعات يعني منح الطالب فرصة للتخرج بمجرد الانتهاء من الساعات المعتمدة الخاصة بدراسته، وبناء عليه يمكن أن ينهي طلاب الهندسة دراستهم في 4 سنوات بدل من 5 سنوات، ويمكن أيضا لدارس العلوم الإنسانية أن ينتهي من الدراسة في 3 سنوات ونصف بدلا من 4 سنوات.

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، اليوم الأحد، أن اللجان بدأت بالتعاون مع الجامعات وضع اللوائح الخاصة بالساعات المعتمدة بالنسبة للكليات بعد موافقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن بعض الجامعات في مصر بمختلف كلياتها تطبق نظام الساعات المعتمدة ولكن تطبقه في بعض من كلياتها وليست جميعها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات سيدعو كل الجامعات لتطبيق نظام الساعات المعتمدة من خلال تشجيع الطالب المتميز على الانتهاء المبكر من دراسته.

وتطرق المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، للحديث عن تنسيق الثانوية العامة الذي أكد أنه لن تتغير قواعده في العام الحالي، ويطبق التنسيق الإلكتروني في ظل تكافؤ الفرص وإتاحة الفرص للجميع لتحقيق الشفافية والعدالة بحسب نص القانون الذي يؤكد على هذه الأمور.