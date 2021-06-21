إقامة أول فعالية ليوم ترفيهي «fun day» بالمدينة الصديقة للنساء غدا

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة دمياط، بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة، والمجلس القومي للمرأة، ومديرية الصحة «إدارة تنظيم الأسرة التثقيف الصحي»، إقامة أول فعالية بالمدينة الصديقة للنساء، التي تم افتتاحها مطلع الأسبوع الماضي، ليوم ترفيهي «fun day»، غدًا الإثنين.

بروتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربي» و«القومي للمرأة» لرفع كفاءة منشآت المجلس

وتتضمن الفعالية عقد ندوة صحية خاصة بتنظيم الأسرة والصحة النفسية للأم والطفل، وعرض فيلم «بين بحرين» لمناهضة ختان الإناث، ومسرح للعرائس وعرض أطفال، فضلًا عن إقامة معرض لمنتجات «ست الدار»، يتضمن ماكولات ومشروبات وحلويات وإكسسوارات وهدايا ولعب أطفال، وأخيرا فقرات غنائية للأطفال من أصدقاء المكتبة.

نحارب موروثات بالية.. «القومي للمرأة» يرصد أهداف «احميها من الختان»

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنّ إنشاء أول مدينة صديقة للنساء وآمنة وخالية من التحرش، هو مشروع تابع للأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

رئيسة القومي للمرأة تستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

وأوضحت المحافظ أنّها أنشأت أول منطقة خالية من العنف ضد المرأة وصديقة للنساء في إمبابة، حين كانت تعمل نائبا لمحافظ الجيزة، والمنطقة الثانية ستكون في دمياط، وتختص بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وستكون مفيدة جدا للسيدات ومكانها عزبة البرج، بجانب مكتبة مصر العامة، خاصة أنّ هذه المنطقة أغلب رجالها خارج البلاد فترة الصيف كلها، وتكون السيدات هن المسؤولات عن المنزل.

وأضافت منا عوض، أنّه جرى تدريب عدد من السيدات بمبادرة «ست الدار»، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة على تعلم الحرفة والتسويق لها، وعرض المنتجات، موضحة أنّ مشروع «المدينة الصديقة للنساء»، يُمكن المرأة من جميع مناحي الحياة ويساعدهن في الكثير من الأمور، وتستفيد السيدات من هذا المكان بشكل كبير.

اقرأ أيضا:-

القومي للمرأة ينظم ورش عمل لتدريب الفتيات على التطريز والخياطة