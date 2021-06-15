رئيسة القومي للمرأة تستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في مكتبها، إيب بيترسن، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له لمصر منذ تعيينه في هذا المنصب، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين والتعرف أكثر على جهود مصر والمجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة والنهوض بها.

وقد رحبت الدكتورة مايا مرسي بمساعد الأمين العام في مصر، مستعرضة أهم الأنشطة والخدمات التي يتعاون المجلس في تنفيذها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر حاليا، والمشروعات المستقبلية.

وأشارت «مرسي»، خلال اللقاء، إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تحتفل خلال شهر من الآن بـ «شهر بدور»، والذي يأتي تزامنا مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث.

وأضافت «إننا نحتفل هذا العام بالجيل الثالث من قوانين تجريم ختان الاناث، حيث صدق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على القانون رقم 10 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وهو انتصار حقيقي للمرأة والفتاة المصرية»، موضحة أن المجلس أطلق هذا العام تقريراً حول الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020، والذي هدف إلى تسليط الضوء على أهم نتائج الاستراتيجية، وعرض الإنجازات والأنشطة التفصيلية المنفذة تحت كل محور من محاورها، منذ إطلاقها في أبريل 2015 وحتى أبريل 2021.

وتحدثت الدكتورة مايا مرسي، عن حملة «التاء المربوطة سر قوتك»، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة عام 2016، وأصبحت منذ ذلك الوقت علامة مميزة للمجلس، مضيفة أن جميع الحملات التي ينفذها المجلس تندرج تحت حملة «التاء المربوطة»، مشيرة أيضاً إلى حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات لتوعية السيدات في مختلف المجالات، لافتة أن آخر هذه الحملات هي حملة لطرق الأبواب ينفذها المجلس حالياً ضمن مبادرة «احميها من الختان»، لتوعية السيدات بالقانون الجديد وأضرار الختان على الفتيات.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي، الى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي تشرف عليه لجنة وزارية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزارات المعنية، وبعض المجالس المتخصصة من بينها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للسكان والمركز الديموغرافي، وهو مشروع غير مسبوق، يأتي من بين أهدافه العمل على ضبط معدلات النمو السكاني بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي.

من جانبه أعرب السفير إيب بيترسن، عن سعادته بإتاحة الفرصه له لزيارة المجلس القومي للمرأة، والتعرف عن قرب على جهود مصر والمجلس في مجال تمكين المرأة، مشيدا بالتعاون البناء القائم بين المجلس وصندوق الأمم المتحده للسكان بمصر، والذي يهدف إلى تمكين المرأة والنهوض بها.

كما أشاد بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واتجاه الحكومة المصرية إلى وضع خطة واستراتيجية وطنية ضمن أولوياتها لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية التي تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي، مما يضمن التزام مختلف المؤسسات والوزارات بالعمل عليها.

وفي الختام قام السفير بيترسن بجولة تفقدية بالمجلس القومي للمرأة تفقد خلالها كلا من مكتب شكاوى المرأة ومركز تنمية مهارات المرأة.