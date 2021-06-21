أبو الغيط: ادعاء إثيوبيا بوجود صدام عربي أفريقي غير منطقي و«كلام خايب»

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه ليس غائبًا عن الجامعة العربية أو وزراء العرب أن هناك محاولات إثيوبية للادعاء بوجود صدام عربي أفريقي، رغم أن حقيقة الأمر ليست هكذا إطلاقًا، كون الدولتين العربيتين «مصر والسودان» تقدمتا بطرح هذا الأمر أمام الجامعة العربية، وأمر منطقي للغاية أن تقوم الجامعة العربية بدعمهما.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ثُلثين العالم العربي بسكانه يُقيمون في أفريقيا، وهناك 9 دول أفريقية هي دول عربية، لكن إثيوبيا تتصور أنها حال ادعائها بأن هناك نزاع عربي أفريقي ستقوم الدول الأفريقية بمساندتها، «في الحقيقة هو بيدعي كلام غير منطقي على الإطلاق، مصر دولة منشأة للاتحاد الأفريقي ومنشأة لمنظمة الوحدة الأفريقية».

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أنه حضر في مدينة سرت 2005 اجتماع قمة أفريقية، وتم التوافق في هذا الاجتماع على إعادة تقسيم مساهمات الدول الأفريقية في ميزانية الاتحاد الأفريقي، وتم الاتفاق على التالي «مصر تدفع 15%، الجزائر 15%، ليبيا في وقتها كانت بتدفع 15%، يعني 45%، وتونس 5%، أدي 50%».

وتابع: « دول 50% من غير ما نحسب موريتانيا والسودان وجيبوتي والصومال، وكمان المغرب مكنتش رجعت، وبالتالي العرب بولائهم للاتحاد الأفريقي بيسددوا كل هذه المسائل وبالتالي «فكرة خايبة» إنك تتدعي أن هناك صداما بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي»، كما أن هناك تعاونا استراتيجيا عربيا أفريقيا بين منظمة الاتحاد الأفريقي ومنظمة الجامعة العربية، وهو تعاون سنوي يعقد مرتين في العام.

وواصل: «أنا أُدعى في اجتماعات الاتحاد الأفريقي ومفوض الاتحاد الأفريقي يدعى في الجامعة العربية».