أبو الغيط: الشعب الفلسطيني سينتصر في النهاية لكنه سيدفع ثمن الانتصار

صرح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن الشعب الفلسطيني أثبت بعد 50 سنة احتلال و75 سنة من القضية الفلسطينية، أنه ما زال ينازل ويواجه بساحة الأقصى وساحة القدس الشرقية ومدن الضفة الغربية، فضلا عن نزالهم بغزة، مؤكدا أنه بشكل شخصي ليس لديه أي خشية على الشعب الفلسطيني وأنه سينتصر في النهاية، لكنه في نفس الوقت يعرف جيدا أن هناك ثمن سيدفع من المعاناة والدم والظلم قبل تحقيق هذا الانتصار.

وأكد «أبو الغيط» في تصريحات تليفزيونية، أن الفلسطينيين لن ينسوا علمهم أو نشيدهم الوطني والدولة المطلوبة، موضحا أن هذا الكلام قاله من قبل، بالتحديد قبل رحيل الرئيس الأمريكي الأسبق بارك أوباما بحوالي 25 يوما فقط عن حكم الولايات المتحدة الأمريكية، حينما تركت الإدارة الأمريكية مجلس الأمن يصدر قرارا يدين الاستيطان ويتمسك بطرح حل إقامة الدولتين، وأن نبه حينها بضرورة استغلال هذا القرار والبناء عليه لكن هذا لم يحدث، مشيرا إلى أنه يقوله من جديد اليوم، لأن الفلسطينيين لن ينسوا علمهم ونشيدهم وسنشاهد خلال السنوات القادمة مواجهات جديدة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.

وأردف «أبو الغيط» أن البعض قد يخدع ويظن أن الأمور في طريقها للهدوء بفلسطين والقدس، بعدما وقف إطلاق النار مؤخرا، مؤكدا أنه لا يجب أن يخدعنا أي هدوء.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أنه ليس لديه قلق على مصالح فلسطين وشعبها على الإطلاق، لأنه شعب متعلم، كما أن تعداد الشعب الفلسطيني حاليا 5 ملايين موجدين بالضفة وغزة، بالإضافة إلى مليونين متواجدين داخل إسرائيل بجنسية إسرائيلية، فضلا عن ما لا يقل عن 6 أو 7 ملايين فلسطينيين منتشرين في أنحاء الأرض، أي أن الحديث هنا عن حوالي 14 مليون فلسطيني بالتأكيد سيأتي يوم وينتصرون في النهاية، ولن يستطيع الإسرائيليون أن يفعلوا معهم شيئا مهما زادت عمليات الاستيطان.