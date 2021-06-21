وزير الري: إثيوبيا معندهاش ثقة في نفسها.. وقلقنا من السد أمر صحي

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه لا يجب الاطمئنان بشكل مطلق بشأن المياه وتداعيات السد الإثيوبي، «لازم في كل الأحوال نبقى قلقانين، بس قلقانين قلق صحي، مش قلق مرضي، القلق الصحي اللي هو الإيجابي، يعني عارفين مشكلة المياه نتيجة حاجات هتحصل زي السد وتغيرات مناخية، والزيادة السكانية، كل دي تحديات نقابلها في إدارة المياه، القلق الصحي هو إننا لازم نعمل ونعمل، كل واحد في دوره، لازم يبقى فيه حالة قلق عشان لا نتكاسل عن الدور».

وأضاف «عبد العاطي»، خلال حواره في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس»، أن تكلفة التعاون أرخص بكثير للغاية من أي تكلفة سيناريو آخر، «لأن في الآخر لو دخلنا في الأدوات التانية هتنتهي برضو بالتعاون، إن شاء الله نأمل بالتعاون»، مؤكدًا أن تعنت إثيوبيا في ملف السد يأتي لعدم الثقة بالنفس من جانب إثيوبيا، «أنا مش عاوز استخدم تعبيرات مش ملائمة، بس فيه عدم ثقة بالنفس في اتخاذ قرار، وعدم وجود إرادة سياسية».

وتابع: «توجد في إثيوبيا قوى تصارع بعضها وتزايد على مصلحة بلدها، كل دي أدوات تفسر هذا السلوك المتعنت لدى إثيوبيا، لكن كل الأدوات التي من الممكن نوصل بيها لحلول واتفاقات دائما في بال الدولة المصرية»، موضحًا أنه عاش في إثيوبيا وله أصدقاء كثيرين هناك على كافة المستويات، فكان يعمل هناك منسق إقليمي لمشروعات تخطيط الموراد المائية والإنذار المبكر للفيضان.