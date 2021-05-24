وزير الري: أشك في قدرة إثيوبيا على توليد الكهرباء في أغسطس المقبل

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر قدمت 15 سيناريو، للتوصل إلى اتفاق حول السد الإثيوبي، وعشرات برامج المحاكاة، لكن تعنت إثيوبيا في المفاوضات يعود لحب الاستحواذ وغياب الإرادة السياسية والمشاكل الداخلية، موضحًا في الوقت ذاته أن المجتمع الدولي غير مدرك لمخاطر عدم التوصل لاتفاق حول السد، مؤكدًا أن الجانب الإثيوبي لا يريد أي التزام من جانبه في قضية السد.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن إثيوبيا تروج أنها تسعى لتوليد احتياجتها من الكهرباء، ورغم ذلك قدمت مصر لإثيوبيا سيناريو يضمن توليد 80% من كهرباء السد في أسوأ فترات الجفاف، موضحًا أن قلق المصريين من السد الإثيوبي أمر طبيعي خاصة في ظل الفجوة بين الموارد المائية بين مصر وإثيوبيا.

وتابع: «94% من إثيوبيا موارد خضراء من مياه الأمطار، و94% من مصر صحراء، ومصر بها مليار متر مكعب من مياه الأمطار مقابل 900 مليار متر مكعب في إثيوبيا، ولديها 55 مليار متر من المياه في بحيرة تانا وعدد آخر من السدود و40 مليار من المياه الجوفية المتجددة»، مؤكدًا أن توربينات السد الإثيوبي غير جاهزة للتشغيل حتى الآن، مشككًا في قدرة إديس أبابا على توليد الكهرباء في أغسطس القادم.

وواصل: «أشك في قدرة إثيوبيا على توليد الكهرباء في أغسطس المقبل، مصر في جعبتها العديد من الأوراق خلال الفترة القادمة ولا استبعد ذهاب مصر لمجلس الأمن الدولي، مصر لديها سيناريوهات لما بعد الملء الثاني، أنا طول الوقت قلق من قضية السد الأثيوبي وبدون القلق لن أعمل، لكن أنا مطمئن لأننا دولة قادرة ولدينا قيادة وهذا يطمئن كل المصريين وهي قيادة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر».