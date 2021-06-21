أبو الغيط: حزين على الوضع المأساوي في لبنان

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه حزين كمواطن عربي على الوضع المأساوي الحادث في لبنان، ويخبر القيادات اللبنانية بالرؤية الخاصة به، من أجل حل الأزمة الواقعة في البلد العربي، مطالبا بحدوث توافق في لبنان لحل الوضع.

الدول الأعضاء بالجامعة تفضل إرسال المساعدات مباشرة

وأضاف «أبو الغيط»، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أن هناك إدارة تسمى إدارة المساعدات الإنسانية في الجامعة العربية لا تضم أي إمكانات؛ لأنها قائمة على التبرعات الاختيارية، لافتا إلى أن الدول الأعضاء تفضل أن ترسل المساعدات مباشرة من أجل وضع علمها على المساعدات، متابعا: «أنا زرت الأردن ولبنان شوفت مساعدات قائمة على مجهودات مباشرة عربية، والجامعة العربية لديها محادثات دائمة مع لبنان لحل الأزمة بنحاول نحلها خصوصا أن المجتمع الدولي يهدد بوضعهم تحت العقوبات».

الجامعة لديها قدرة معنوية لتجميع العرب

وواصل الأمين العام لجامعة الدول العربية: «الجامعة العربية قد يتحدث عنها البعض بالكثير من عدم الاهتمام حتى نصل إلى لحظة الحقيقة فنكتشف قدرة معنوية كبيرة لدور الجامعة، فكلمة منها أثرت على تركيا وإيران إثيوبيا، بعد ما واحد كان يقولي دي جامعة منتهية الصلاحية وذليلة وهما بيقولوا كده، لأن قدرتها المعنوية على تجميع العرب بيكون الرد على كل شيء».