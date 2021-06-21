وزارة الصحة: إنتاج أول لقاح مضاد لكورونا في مصانع «فاكسيرا» خلال أيام

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، المتحدث باسم الوزارة، إنه خلال أيام قليلة سيستقبل أول منتج من «فاكسيرا – سينوفاك»، بالتعاون مع شركة «سينوفاك» الصينية، من خطوط الإنتاج في مقر شركة «فاكسيرا» بالعجوزة، منوها إلى أن المصنع الخاص بمدينة 6 أكتوبر سيكون جاهزا لافتتاحه خلال أسبوعين.

وأضاف «مجاهد» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن المصنع يحتوي على 8 معامل مركزية، بها أحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة لقاحات كورونا، وله عدة مهام على رأسها قياس ثبات المنتج النهائي، تحت ظروف مختلفة، سواء الضغط أو درجة الحرارة، ويجري بعض الاختبارات مثل مأمونية المنتج النهائي، بجانب اختبارات جودة المياه المستخدمة للتصنيع والهواء، طبقا لكل المعايير التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية بالرقابة على جودة تصنيع اللقاحات.

وأشار مستشار وزيرة الصحة، إلى أن مجمع التبريد مطابق للمواصفات العالمية الخاص بحفظ اللقاحات، ومراقب إلكترونيا لضمان التخزين الآمن، وهذه أهم مرحلة في عملية الإنتاج؛ إذ يستطيع تخزين 150 مليون جرعة، والطاقة الإنتاجية تصل لـ3 ملايين جرعة في اليوم.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، أن المجمع لن يقتصر على إنتاج لقاحات كورونا؛ إذ من المقرر إنتاج كل أنواع لقاحات شلل الأطفال في مختلف أنواعها، وعقدت اتفاقية مبدئية مع إحدى الشركات الأوروبية لتصنيع لقاحها في مصانع 6 أكتوبر، بخلاف شركة «سينوفاك» في العجوزة، وبالتزامن مع الانتهاء من المجمع في مدينة أكتوبر، تكون الاتفاقية انتهت.