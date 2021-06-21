وزير الري: هناك مشكلات فنية في السد الإثيوبي.. وأضرار على دول المصب

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك مشكلات فنية في السد الإثيوبي، ومصر أبلغت أديس أبابا بذلك منذ بداية البناء، وأوضحت أن دراسة السد غير مكتملة: «إثيوبيا كابرت شوية، بس الخبراء الدوليين قالوا فيه مشكلات في أمان السد، وفي أضرار للسد على دول المصب، وفي كفاءة السد نفسه؛ لأن كفاءة السد 30% فقط ولا تتجاوز ذلك».

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال حواره في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس»، أنه بسبب كفاءة السد الضئيلة قللت إثيوبيا عدد التربينات من 16 إلى 13: «هما لم يسمعوا لنا في البداية، وكان مخطط أنهم يشغلوا السد في 2014، النهاردة 2021 ولم يتم البدء في تشغيل السد بعد، بالتالي احتمال كبير جدًا وبدرجة كبيرة جدًا أنهم لن يقدروا على الملء الثاني كاملًا».

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن مصر تستعد للملء الثاني من خلال استخدام طرق بديلة للري، بدلًا من الري بالغمر، سواء من خلال الري بالتنقيط أو الري الذكي، وسيطبق الأخير في مساحات صغيرة في أبسط صورة: «بنحط مجث في الأرض يقيس نسبة الرطوبة يقول للفلاح والله الأرض محتاجة ري لأن الأرض جافة فلازم تروى، أو المؤشر يقول والله المياه زيادة في الأرض بلاش تروي، هندي المجث ده لكل الفلاحين».

وتابع الوزير: «احنا بدأنا بالطبع في هذا الأمر، وخلال الفترة المقبلة سنقدم قروضا بدون فوائد وبتسديد على 10 سنوات، بحيث إننا ننفذ المساقي والري الحديث، فيه مساحة من الأراضي القديمة يجوز فيها إننا نعمل كده، لأن فيه جزء مكون من حوالي 2 مليون فدان في شمال الدلتا مينفعش فيه ري حديث هنعمل فيه تبطين المساقي».