مصرع 10 أشخاص بينهم 9 أطفال جراء حادث مروري في «ألاباما» الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية، أمس الأحد، إن 9 أطفال وشخص بالغ لقوا مصرعهم في حادث على طريق «إنترستيت 65» بولاية «ألاباما»، الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة، خلال العواصف التي اجتاحت الولاية الأمريكية.

ونقلت شبكة «سي ان ان» الإخبارية الأمريكية، نقلاً عن الطبيب الشرعي في مقاطعة «بتلر» واين جارلوك، إن 8 من الأطفال الذين لقوا مصرعهم تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، وكانوا يستقلون سيارة من مؤسسة «جيرلز رانتش» غير الربحية في «تالابوسا»، وهي توفر ملاذًا للفتيات المهملات أو اللائي تعرضن لسوء المعاملة.

وأضاف «جارلوك» إن أبا يبلغ من العمر 29 عاما وابنته البالغة من العمر 9 أشهر قُتلا أيضا وكانا في سيارة أخرى، موضحا أن الحادث وقع بعد ظهر السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

السلطات الأمريكية: حادث الشاحنة التي دهست موكبا للمثليين خارج ميامي لم يكن متعمدا

وفي سياق آخر، أكدت السلطات المحلية والشرطة الأمريكية أن حادث الشاحنة التي دهست موكبا للمثليين خارج ميامي بولاية «فلوريدا» الواقعة في جنوبي شرق الولايات المتحدة وقتلت شخصا واحدا، لم يكن متعمدا.

وأوضح التلفزيون المحلي نقلا عن السلطات أن الحادث وقع في مدينة «ويلتون مانورز»، أمس الأول السبت؛ إذ صدمت شاحنة شخصين كانا على وشك الانضمام إلى موكب للمثليين، وأعلن عن وفاة أحدهما، فيما نقل الآخر إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال عمدة مدينة «فورت لودرديل» القريبة، دين ترانتاليس، الذي حضر العرض، إنه هجوم إرهابي، وأصدر بيانا جديدا أكد فيه أن الشرطة تجري تحقيقات، وتشير كلها إلى الطبيعة العرضية للحادث.

وأضاف ترانتاليس، أنه مع استمرار تظافر جميع الحقائق، تظهر الصورة التالية: هذا حادث فقد خلاله السائق السيطرة على الشاحنة.

ولاحظت شرطة فورت لودرديل، أن «السائق (77 عاما) كان يحضر الحدث، لكنه لم يتمكن من المشي أثناء العرض بسبب المرض»، مشيرة إلى أن «السائق والرجل المتوفى والضحية أعضاء في نفس الكورس».

وقالت الشرطة: «عندما بدأت السيارة في التقدم قبل بدء العرض، تسارعت فجأة وأسقطت اثنين من المارة، وتم إجراء اختبار الكحول لسائقها، ولم يتم العثور على أي علامات على خضوعه لتأثير الخمر لدى وقوع الحادث».