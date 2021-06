مقتل وإصابة شخصين في حادث تصادم شاحنة بحشد للمثليين في فلوريدا (فيديو)

قال مسؤولون أمريكيون، إنَّ شخصا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة بعد أن اصطدمت شاحنة «بيك أب» بحشد للمثليين جنسيًا في بلدة صغيرة في جنوب ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة وفقا لوكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية.

وقالت السلطات وفقًا للوكالة، إنَّ أحد الضحايا نقل إلى المستشفى بينما توفي الآخر متأثرا بجروحه.

وأوضح كريس كابوتو، مفوض البلدة على تويتر، أنَّه «من المحتمل بشكل متزايد أنَّه كان حادثًا»، لكن عمدة مدينة «فورت لودرديل» دين ترانتاليس قال إنَّ السائق سارع نحو الحشد، ووصف الحادث بأنه هجوم متعمد على مجتمع المثليين.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو من مكان الحادث نشطاء يبكون، وآخرين ملقون على الأرض في الشارع وسط حالة من الرعب والفزع.

وقال سكوت نيوتن عمدة «ويلتون مانورز» في بيان: «وقع حادث مأساوي في حدث ستونوول اليوم واحترامًا لجميع المعنيين، ألغي العرض ويجري تحقيقًا شاملًا».

وكتب النائب في الكونجرس الأمريكي تيد دوتش على تويتر: «أشعر بالذهول من الرعب الذي رأيناه في ويلتون مانورز برايد»، مضيفًا «أنا آسف جدا، ويلتون مانورز، أنا آسف جدا يا أصدقائي».

وقال سناتور ولاية فلوريدا شيفرين شيف جونز على تويتر إنَّه «حزين ومصدوم لما حدث في ويلتون مانورز برايد».

وكتب جونز: «نصلي من أجله ونرسل حبنا إلى كل شخص هناك، بما في ذلك العديد من الأصدقاء».

Breaking: A person has died after a truck hit two people at the Stonewall Pride Parade in Wilton Manors, Florida. The Fort Lauderdale mayor says that the incident was a ‘terrorist attack’ against the LGBT community. pic.twitter.com/Gk5p7aOnsg