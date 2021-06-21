اليوم.. «الشوري» السعودي يصوت على قرار إغلاق المحال أثناء الصلاة

سيصوت مجلس الشوري السعودي، اليوم، على توصية بعدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا الجمعة.

وقالت مصادر لصحيفة «عكاظ» السعودية، إن المجلس الشورى سيصوت على توصية إضافية على تقرير «لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية» بشأن تقرير «وزارة الشؤون الإسلامية»، تطلب من الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا الجمعة، ويشمل ذلك محطات الوقود والصيدليات.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن التوصية استندت على عدد من المسوغات، من بينها أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء مستحدث تنفرد به السعودية من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناء على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية، ولم يرد في ذلك أي نص نظامي؛ فالمنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة، فهل تتوقف هذه الجهات عن العمل وقت الصلاة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مقدمو التوصية: إغلاق المحلات التجارية لأداء الصلوات لم يأت به نص في القرآن الكريم

وأوضحت «عكاظ»: «يرى مقدمو التوصية أن إغلاق المحلات التجارية لأداء الصلوات لم يأت به نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، فآيات القرآن الكريم خلت من أي نص يأمر بإغلاق المحلات قبل بداية أوقات الصلاة وأثناءها ما عدا صلاة الجمعة».

وفي سياق آخر، حذرت النيابة العامة السعودية من قتل الكائنات الفطرية الحيوانية وإيذائها، مؤكدة أن العقوبة تنتظر مرتكبها وتستثنى من ذلك الحالات المحددة لقتل تلك الكائنات، وفقا لما تبينه اللوائح.

وأوضحت النيابة السعودية، في بيان، أن عقوبة من يقتل الكائنات الفطرية الحيوانية أو يؤذيها تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية مقدارها 30 مليون ريال.

وأضافت النيابة العامة في السعودية، أن ذلك يأتي لحماية الحياة الفطرية وإنمائها والعمل على المحافظة عليها، إضافة لتفعيل إعادة الأنواع المهددة منها بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، وإحداث التوازن الفطري بهذا الشأن.