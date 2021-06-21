بعد غياب 10 سنوات.. «القصر الطائر» تعود إلى الأراضي الليبية

وصلت طائرة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الخاصة، إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، بعد غياب 10 سنوات، والتى أرسلت قبل سنوات إلى فرنسا بغرض حمايتها من المسلحين وصيانتها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفور دخولها الأجواء الليبية، أمس، حلقت الطائرة العملاقة التي توصف بالقصر الطائر من نوع إيرباص «أيه 340»، في سماء العاصمة طرابلس وفوق معالمها التاريخية، وقامت بجولات فوق السرايا الحمراء على ارتفاع منخفض، قبل هبوطها في المطار، في حين كان في استقبالها، رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة.

وقال الدبيبة، في تصريح إعلامي، إن الدولة الليبية استرجعت الطائرة التي كانت موجودة في فرنسا لأمور مالية وفنية بعد إتمام إجراءات الصيانة الخاصة بها ودفع كل المبالغ المطلوبة.

وأضاف رئيس الوزراء الليبي، أن كافة الطائرات الليبية المحجوزة في الخارج والبالغ عددها 12 طائرة ستعود إلى البلاد، إضافة إلى طائرتين حربيتين لا تزالان خارج ليبيا، ستعمل الحكومة أيضا على استرجاعهما، مشيرا إلى أن عودة الطائرة تمثل خطوة إيجابية مهمة لليبيا وأمنها وثرواتها، مضيفا أن الطائرة التي عادت إلى أرض الوطن مجهزة للرئاسة، والشعب الليبي هو من يقرر مصيرها فإما أن تبقى مخصصة للرئيس القادم أو تستعملها الحكومة أو يجري تحويرها للاستخدام العادي.

والطائرة التي توصف بـ«القصر الطائر» ظهرت في الصور، وقد تم طلاؤها بالعلم الليبي، بعدما كانت خلال فترة حكم معمر القذافي ترفع شعار الخطوط الجوية الإفريقية، وأصبحت الآن تابعة لجهاز الطيران الرئاسي الذي أعلن الدبيبة عن تشكيله في وقت سابق.

ومرت الطائرة ذات المحركات الـ4 بعدة مشاكل قانونية وفنية، منذ بداية عملها ووصولها إلى فرنسا عقب سقوط النظام السابق، وبعد تعرضها لطلقات رصاص إلا أن داخلها لم يصب بضرر، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.