إنشاء 1692 وحدة سكنية ومول تجاري ضمن مشروع تطوير سور مجرى العيون

يعد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون واحدًا من ضمن مراحل مشروع تطوير منطقة الفسطاط بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار تطوير القاهرة التاريخية وعودتها لممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي.

وقامت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوضع خطة لتطوير منطقة سور مجرى العيون، بعدما أصبحت مدابغ عشوائية.

ويشمل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون تنفيذ أعمال التشطيبات ببعض العمارات السكنية، وإنشاء عدد من البازارات السياحية، والمطاعم، والكافتيريات، وكذلك تخصيص أماكن انتظار للسيارات، وغيرها.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون نحو 399 ألف متر مربع، أي نحو 95 فدانًا، ويُجرى تنفيذ 1692 وحدة سكنية في 70 عمارة.

وسُلمت مساحة المشروع إلى شركتين، تقوم إحداها ببناء 70 عمارة على مسطح نحو 74 فدانًا، ومسطح العمارة الواحدة يصل إلى نحو 600 متر على 4 وحدات، كل وحدة مسطحها نحو 150 مترًا، والعمارات عبارة عن أرضي و6 أدوار.

ويعمل داخل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، 3 ورديات، كل وردية في الشركتين، تضم ما بين 750 إلى 850 عاملًا، بإجمالي 2500 عامل ومهندس ومشرف في جميع الورديات على مدار 24 ساعة.

ويجرى تنفيذ مبنى تجاري إداري على مساحة 51 ألف م2، وتم نقل عمال المدابغ إلى مدينة الروبيكى، وتوفير سكن بديل لهم بمدينة بدر.

أما العمارات التي ستكون بجوار سور مجرى العيون، فستكون مكونة من أرضي و3 أدوار، والشركة الأخرى تتولى إنشاء مول تجاري، وهو على مسطح 16 فدانًا.

ومن المخطط أن يتم الانتهاء من الهيكل الخرساني بأكمله نهاية يونيو الجارى، أما موعد الانتهاء من المشروع، فسيكون بنهاية عام 2021.