وزيرا الإسكان والعدل يستعرضان الأراضي المطلوبة لإقامة المحاكم والمنشآت القضائية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، اجتماعًا لاستعراض الأراضي المطلوبة لإقامة المحاكم والمنشآت القضائية المختلفة التابعة لوزارة العدل، وتوفير مقار للشهر العقاري في المدن الجديدة.

وأكد الجزار، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتوفير الأراضي المطلوبة لجميع الأنشطة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، ما يزيد من عوامل جذب السكان إليها، ويسرع بمعدلات التنمية بها.