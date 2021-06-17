وزير الإسكان: تدشين أبراج العلمين الأسبوع المقبل

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم نحتفل معا ببناء البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لنجني معا ثمار جهود التنمية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن البرج الأيقوني، هو علامة تضاف لسجل المصريين.

وأضاف الجزار، خلال حفل مراسم اكتمال الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم تدشين الأسبوع المقبل بداية الأبراج الجديدة بمدينة العلمين الجديدة، وهي أيضًا تمثل علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر تحت قيادة الرئيس السيسي.

وقال إننا سنحتفل قريبا بجميع مراحل نمو عدة مشروعات تنموية، مؤكدا أن معدلات النمو بمختلف المشروعات المصرية تبشر بالخير، وهي جميعا اما نتاج جهود مشتركة أو تتم بأيدي مصرية 100%.

وفي ختام كلمته، تقدم بالشكر للشركة الصينية العملاقة التي بذلت جهود عمالقة للانتهاء من هذا المشروع الكبير، ولكل من ساهم وشارك بالمشروع، وجميع الشركات المصرية التي شاركت في إنجاز العمل بهذه الدقة، وفي الوقت المحدد سلفاً.

كما وجه الشكر لقيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى استمرارهم في كافة الأعمال خاصة أن المشروعات العقارية هي قاطرة التنمية في الوطن.

من جهته، قال المهندس أحمد البنا، المدير العام التنفيذي للمشروع، اليوم نحتفل بمرور 800 يوم عمل بدون توقف، 800 يوم عمل شاق تم على أربع مراحل، المرحلة الأولى استمرت 100 يوم، بينما استمرت المرحلة الثانية للعمل، وهي مرحلة الشدة المتصلقة، واستمرت 40 يومًا.

وأوضح أن المرحلة الثالثة كانت عبارة عن عمل من الدور الـ30 إلى الدور الخمسين، والرابعة من الخمسين حتى الدور الأخير، ويعد أول مشروع مصري بمكونات محلية.

يشار إلى أن رئيس شركة (cscec) الصينية شانج ويي، أكد أنه في شهر يونيو الذهبي، سيتم الإعلان عن اكتمال الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يبني على مساحة 268 ألف متر مربع بارتفاع 385 مترًا، وبدانا في عام 2018 بدعم قوي من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية وفرع الشركة بالقاهرة.

وكان شانج قال لأول مرة، إنه تم استخدام قوالب تصلق، والتغلب على الصعوبات الفنية، وكان بناء الدور الواحد ينتهي في 4 أيام فقط، والهيكل الخارجي على وشك الانتهاء من التشطيب.

وأشار إلى أن التعاون بين الشركة ومختلف الدوائر في مصر له تاريخ طويل، حيث دخلت الشركة إلى السوق المصرية عام 1984، ومنذ ذلك الحين تقوم الشركة بتنفيذ مجموعة من المشروعات المتميزة في مصر، والتي تشهد على الصداقة العميقة بين الصين ومصر.

وأشار إلى أنه عام 2016، شهد الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس عبدالفتاح السيسي، التوقيع على اتفاقية إطارية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وفي هذا الإطار تم توقيع عقد لتنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أنه على مدار 4 سنوات الماضية، أرسلت الشركة الفريق الأكثر تميزاً لتنفيذ هذا المشروع الهام، والذى تم تقديره وتقييمه بشكل كبير من قبل الإدارة العليا الصينية والمصرية، كما أرسى أساساً قوياً للثقة المتبادلة والتعاون في المستقبل بين الجانبين، موضحًا أن العلاقات المصرية والصينية طيبة وبينهما تعاون اقتصاديا، فضلًا عن التبادل في الثقافة والعلم.