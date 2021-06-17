نائب وزير الإسكان: ننتج 33.6 مليون متر مكعب يوميا من مياه الشرب

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن قطاع المياه والصرف الصحي ينتج نحو 33.6 مليون متر مكعب يوميا، مقارنة بعام 2014 حيث كان معدل الإنتاج اليومي 24 مليون متر مكعب.

وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه يوجد 2700 محطة مياه تضم مهندسين وفنيين وكيمائيين، لافتا إلى أنه يوجد 180 ألف كيلو متر من شبكات المياه على مستوى المحافظات المصرية المختلفة.

وأوضح نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أن المناطق الحضرية في مصر حاليا تتوفر فيها خدمة الصرف بنسبة 96%، في الوقت الذي أصبح فيه الريف بنسبة 40%، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة تسهم في الإسراع من تقديم الخدمات لتصل إلى 100% في القرى.

وأشار نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع المياه والشرب والصرف الصحي خلال 7 سنوات وصل إلى 210 مليارات جنيه بمتوسط 30 مليار في السنة الواحدة، نتيجة زيادة المشروعات الخاصة بتحلية المياه والصرف الصحي.

وذكر نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أنه يتم إعادة استخدام المياه وليس التخلص الآمن كما كان يحدث في الماضي مبينا أن محطة بحر البقر لتحلية المياه تستوعتب 5.6 مليون متر مكعب في اليوم وهي الأكبر في العالم.

وأكد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أن عدد المشروعات المنتهية في قطاع مياه الشرب 279 مشروعا حسّن الخدمة لدى نحو 34 مليون شخص، لافتا إلى أنه يتم إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة في قطاع الماء من أجل توفير خدمة جيدة للمواطنين.