س وج.. كل ما تريد معرفته عن طفرة كورونا الهندية الجديدة «دلتا بلس»

أعلنت السلطات في ولاية «ماهاراشترا» الهندية، اكتشاف إصابات بسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يطلق عليها اسم «دلتا بلس».

وقال الدكتور «ت ب لاهان» رئيس مديرية التعليم والبحث الطبي، في حديث تلفزيوني، «وجدنا دلتا بلس في مدن نافي مومباي وبالغاري وراتناجيري، وجرى إرسال المزيد من العينات للتحليل وننتظر التقارير حول ذلك».

В Индии сообщили о появлении нового штамма коронавируса, он получил название "дельта плюс". Им заразились 20 человек https://t.co/dWY1blSKV7 pic.twitter.com/6Yx3sP0aEo — РИА Новости (@rianru) June 20, 2021

وفيما يلى أبرز التساؤلات الخاصة بالطفرة الهندية الجديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مع عرض للإجابات عليها.

ما هى طفرة كورونا الهندية الجديدة "دلتا بلس"؟

متحور جديد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» يطلق عليه اسم «دلتا بلس» أو «B.1.617.2.1».

متى تم اكتشاف المتحور الجديد؟

أعلنت الهند، مساء أمس الأحد، 20 يونيو، اكتشاف المتحور الجديد بإحدى الولايات التابعة لها.

أين اُكتشف «دلتا بلس»؟

جرى رصد إصابات بالطفرة الجديدة بولاية ماهاراشترا الهندية.

ما هى عدد الإصابات بالطفرة الجديدة؟

اٌكتشفت 20 إصابة بالسلالة الجديدة «دلتا بلس».

ماهى عدد المدن الهندية التي اكتشفت إصابات بها؟

3 مدن، هي نافي مومباي وبالغاري وراتناجيري الساحلية.

ما هى الإجراءات التى اتخذتها الهند ضد السلالة الجديدة؟

أنشأت السلطات مناطق احتواء، وتم تطويق المناطق التي عُثر على الطفرة فيها لمنع انتشار «دلتا بلس».

هل تجدي لقاحات كورونا ضد الطفرة الجديدة؟

لم يُعرف بعد ما إذا كانت لقاحات كورونا ستجدي مع السلالة الجديدة أم لا.