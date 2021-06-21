كل ما تريد معرفته عن تطبيق منظومة حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد

تعتبر منظومة حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد تجربة استرشادية يتم تعميمها تباعا فى مختلف محافظات الجمهورية وعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعات موسعة لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذى فى تطبيق منظومة حصر الأصول العقارية بالمحافظة فى حضور اللواء يوسف الشاهد سكرتيرعام المحافظة، وكافة الأجهزة المعنية.

وتتضمن منظومة حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص كما يهدف الي تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة، كما أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها ، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.

وبدأت تجربة منظومة حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد بحى المناخ وسيتم تجهيز حي الزهور كمرحلة ثانية وتتوالى بعدها باقى الاحياء.

واستعرض محافظ بورسعيد فى لقاءاته مع التنفيذين، الجهود التى تمت بالمنظومة حتى الآن، والتى شملت قيام إدارة الأملاك بعمل مسح لكافة البيانات بالتوازي لحين استكمال الحواسب، كما أن وحدة نظم المعلومات الجيومكانية بالمحافظة قامت باستكمال الخرائط و التنسيق مع وزارة الاتصالات للبدء فى استخدام لمتصفح الخاص بتكويد العقارات.

وتم إنجاز خرائط رقميه للمدن لاستخدامات مشروع التكويد، وتم التنسيق بين الجهاز المركزى للتعبئه والاحصاء وإدارة الأملاك للتوافق بين الرقم التعدادى ورقم التكويد، حيث استمع المحافظ لشرح موجز من مديرى إدارات التحول الرقمى والأملاك والمتغيرات المكانية حول مستجدات بدء تنفيذ مشروع حصر الأصول العقارية .

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق بين كافة إدارات الديوان المعنيه و الجهات المشاركة ، مؤكدا أن مشروع حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد توجيه رئاسي، و لا تهاون في تنفيذ المشروع فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن المحافظة دائما هى نواة المشروعات القومية و تعد نموذجا ليتم تطبيقه على كافة المحافظات.