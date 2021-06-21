تركيب بوابات إلكترونية بمحطة الجيزة لمنع التهرب من أجرة القطارات

تبدأ هيئة السكة الحديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب بوابات إلكترونية بمداخل المحطات لإحكام السيطرة وعدم تهرب أي راكب من دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحة أن هناك غرامات فورية ستُطبق على أي راكب يستقل القطارات دون تذكرة.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه سيتم البدء في أعمال تنفيذ البنية الأساسية لتركيب البوابات الإلكترونية من محطة الجيزة، وبعد ذلك محطة مصر برمسيس، يليها محطتا سيدى جابر والإسكندرية، وستخصص البوابات للخروج والدخول لمنع استقلال أي راكب القطار دون تذكرة.

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه لن يُسمح باستقلال أي راكب القطارات دون دفع قيمة التذكرة، مشيرًا إلى تركيب نحو تركيب 300 بوابة إلكترونية للدخول والخروج خلال المرحلة الأولى من المشروع في 4 محطات، لمنع الاتجاه نحو الأرصفة بدون تذاكر.

واوضح أن جميع قطارات السكة الحديد تخضع لصيانات دورية، قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

وأضاف الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين من أهم أولويات الوزارة، لافتًا إلى أن الوزارة تنفذ خطط تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، بتكلفة إجمالية 225 مليار جنيه، تشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان، وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقليل حوادث القطارات.

وقال كامل الوزير، إنه سيتم استبعاد أى عامل يتعاطي المواد المخدرة، وسيتم تحليل المخدرات على جميع العاملين بالهيئة، بشكل مفاجئ وعشوائي، منوهًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا، على العمل على تقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات.

وشدد على أن جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، داخل عربات القطارات والمحطات بالسكة الحديد والمترو.